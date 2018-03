Hay cinco tipos de diabetes, y no solo dos

Un equipo de investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, ha llevado a cabo un estudio en el sur del país con 13.720 pacientes (de entre 18 y 97 años) recién diagnosticados de diabetes, y el resultado ha sido una clasificación totalmente nueva de esta enfermedad, que en lugar de señalar la existencia de dos tipos de diabetes, como hasta ahora, asegura que hay cinco.

Los autores del estudio, llamado ANDIS (All New Diabetics in Skane; “Todos los nuevos diabéticos de Escania”, en castellano) y publicado en la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, señalan que esta nueva clasificación ayuda a predecir el riesgo de sufrir complicaciones graves derivadas de la enfermedad y a ofrecer sugerencias de un tratamiento personalizado para cada uno de los tipos.

La principal diferencia respecto a la que existe en la actualidad es que la diabetes tipo 2 en realidad se subdivide en varios subgrupos. “Este es el primer paso hacia el tratamiento personalizado de la diabetes”, explica Leif Groop, médico y profesor especializado en diabetes y endocrinología de la Universidad de Lund.

En la actualidad, sufren esta enfermedad 425 millones de personas en todo el planeta –uno de cada once adultos– y se estima que en 2045 esta cifra se incrementará hasta los 629 millones. Además hay que tener en cuenta las complicaciones y enfermedades asociadas a la diabetes, como el daño renal, la retinopatía, la osteoporosis y las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, de manera que se hace imprescindible hallar mejores opciones de tratamiento para ella.

“El diagnóstico actual y la clasificación de la diabetes son insuficientes e incapaces de predecir futuras complicaciones o la elección del tratamiento”, añade el profesor Leif Groop, que fue quien inició este estudio en el país escandinavo y cree que sus resultados representan un cambio a la hora de prever cómo será esta enfermedad en el futuro. “Hoy en día, los diagnósticos se llevan a cabo midiendo el azúcar en la sangre. Pero se puede hacer un diagnóstico más preciso tomando en consideración además los factores explicados en ANDIS”, subraya.

El estudio se viene realizando desde el año 2008, y ha combinado diferentes tipos de mediciones como, por ejemplo, la resistencia a la insulina, la secreción de esta, los niveles de azúcar en la sangre y la edad que el paciente tenía al inicio de la enfermedad.

Además de afinar mucho más a la hora de hacer la clasificación –cinco grupos diferentes–, los investigadores también han descubierto que esos distintos grupos sufren un mayor o menor riesgo de desarrollar diversas enfermedades secundarias. “Esto permitirá un tratamiento más temprano para prevenir complicaciones en pacientes que se hallan en un mayor riesgo de verse afectados”, dice Emma Ahlqvist, profesora asociada y autora principal de la publicación.

En la actualidad, la diabetes se divide en tipo 1 (que afecta aproximadamente al 10%), tipo 2 (entre el 85% y el 90%) y otras menos comunes como tipo LADA (o diabetes autoinmune latente del adulto), tipo MODY (caracterizada por que la enfermedad aparece con menos de 25 años) y diabetes secundaria.

Estos son los cinco grupos que distingue el estudio ANDIS (todos ellos nombrados por sus siglas en inglés):

Grupo 1, SAID (diabetes autoinmune severa): se corresponde con la diabetes tipo 1 y tipo LADA, y se caracteriza por que los enfermos empiezan a estarlo a una edad temprana, tienen un control metabólico deficiente y una producción alterada de insulina y por la presencia de anticuerpos GADA.

Grupo 2, SIDD (diabetes de deficiencia severa de insulina): la sufren personas con alta HbA1C (hemoglobina glicosilada), secreción alterada de insulina y resistencia moderada a la insulina. Este grupo sufrió la mayor incidencia de retinopatía.

Grupo 3, SIRD (diabetes de resistencia severa a la insulina): caracterizada por la obesidad y la resistencia severa a la insulina. En este grupo se dio una mayor incidencia de daño renal.

Grupo 4, MOD (diabetes leve relacionada con la obesidad): incluye a pacientes obesos que enferman a una edad relativamente temprana.

Grupo 5, MARD (diabetes leve relacionada con la edad): es el grupo con más personas (alrededor del 40%), y está formado por los individuos de más edad.

Según apunta el profesor Leif Groop, “los pacientes con una resistencia severa a la insulina (los del Grupo 3) son los que tienen más que ganar con los nuevos diagnósticos”, ya que son los que en la actualidad reciben un tratamiento menos adecuado.

Los investigadores han repetido el análisis en otros tres estudios de Suecia y Finlandia. “El resultado excedió nuestras expectativas y estuvo muy relacionado con el análisis de ANDIS. La única diferencia era que el Grupo 5 era más grande en Finlandia que en Escania. Pero la progresión de la enfermedad fue muy similar en ambos casos”, explica Leif Groop.

Aún tienen varios estudios en marcha para trabajar en ellos sobre la base de datos que ya han adquirido y siguen reclutando a pacientes diabéticos recién diagnosticados. “Cuanto más amplio sea el periodo de tiempo durante el que se lleva a cabo el estudio, más y mejores datos recopilaremos”, argumenta Emma Ahlqvist. Asimismo, los investigadores planean poner en marcha estudios similares en China e India, con personas de diferentes orígenes étnicos. “Esto nos dará aún mejores oportunidades para adaptar el tratamiento a cada individuo”, concluye.