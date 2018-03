Vecinos de Chajarí marcharán contra el aumento de la tarifa eléctrica

La propuesta surgió a partir de un grupo de WhatsApp con vecinos de las localidades de Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario, alertados por el aumento de la tarifa eléctrica. En este sentido, desde la organización aseguraron que se trata de “una convocatoria pacífica”, con el objetivo de visibilizar una problemática “que afecta a todos”.

“Entendemos que no es justo que en Buenos Aires paguen 130 pesos y nosotros 850 pesos por el mismo consumo de luz. Los aumentos no se entienden porque son bastante dispares. Hay gente que va a participar de la marcha que ya no tiene luz. Algunos son jubilados que cobran 7000 pesos y le vino 3600 pesos en cada boleta”, ejemplificaron.

Los organizadores detallaron que los vecinos se reunirán este domingo frente a Enersa Chajarí, desde donde marcharán hasta la Municipalidad, pasando por Cooperativa Eléctrica.

“Si bien nuestro intendente (Pedro Galimberti) está sabiendo de este reclamo, posterior a la marcha los vecinos vamos a firmar un petitorio al que le vamos a adjuntar la copia de las facturas de luz para que quede por escrito”, adelantaron en diálogo con esta Agencia.

• Réplicas en Federación

Vale destacar que este lunes, alrededor de 500 vecinos de Federación también se autoconvocaron en asamblea en reclamo por los tarifazos eléctricos y resolvieron marchar este domingo a partir de las 20.

Además, conformaron una comisión con el objetivo de gestionar soluciones “a favor de los vecinos”, y “terminar con este eterno tema de los tarifazos en la luz”. Durante la asamblea los organizadores recolectaron copias de las facturas de luz recibidas, las que servirán como documentación para acompañar los reclamos.

Fuente (APFDigital)