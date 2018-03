Renunció el fiscal que mandó a las mujeres a “limpiar, cocinar y planchar”

Un fiscal de la ciudad rionegrina de Choele Choel renunció a su cargo tras recibir repudios de diversos sectores luego de publicar en la red social Facebook un post en el que invitaba a las mujeres a dedicarse a “limpiar, cocinar y planchar” durante el Paro Internacional por la conmemoración del #8M.

Si bien el fiscal Daniel Zornitta renunció por su cuenta a raíz del polémico mensaje, su renuncia había sido solicitada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien repudió sus “declaraciones machistas”.

“Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen”, escribió el fiscal en la red social.

“Fue una humorada que tomó estado público. Como fiscal mis actos demuestran que no siento de esta manera y he actuado en casos de violencia de género con decisiones que van en contra de lo que puse, pero esto me llevó a presentar la renuncia”, explicó en declaraciones al canal de noticias TN.

Y agregó: “Esas palabras eran para unas amigas con las que estamos en contacto en el Face. Ahora estoy arrepentido y pido disculpas, fue un acto involuntario no lo pensé”.

Las críticas por la publicación aparecieron enseguida, por ejemplo desde el Concejo Deliberante de Choele Choel y también el procurador general rionegrino, Jorge Crespo, dejó en claro que los dichos no representan en lo absoluto el sentir, “la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público”.

Posteriormente, el gobernador Weretilneck advirtió en su cuenta de Twitter: “Repudio totalmente las declaraciones machistas del fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, y exigimos su renuncia inmediata al cargo. Ese tipo de expresiones no representan el sentir de los rionegrinos. Lo sucedido es gravísimo y carece de legitimidad para ejercer el cargo”.

“Si no renuncia, solicitaré a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, la presentación de una denuncia al Consejo de la Magistratura para su destitución”, llegó a advertir el mandatario provincial antes de que el fiscal presentara su renuncia.