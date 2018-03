Llaman a inscribirse y actualizar datos online para acceder a viviendas del IAPV

La provincia, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), informó que los aspirantes deben inscribirse en el Registro de Demanda Habitacional online o actualizar sus datos quienes ya estén anotados con antelación.

La provincia, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), informó que para poder participar de los sorteos de las viviendas que el organismo construye en el territorio provincial, los aspirantes deben inscribirse en el Registro de Demanda Habitacional online o actualizar sus datos quienes ya estén anotados con antelación.

A su vez, es relevante completar o actualizar el formulario en su totalidad para que la inscripción se realice de manera correcta. Hasta el momento hay más de 3.800 familias que no han concluido con el llenado del mismo por lo que no ingresarán en los sorteos hasta que no culminen con la inscripción.

Desde la repartición provincial se recuerda que para realizar el trámite los aspirantes tienen que ingresar al sitio web del organismo (www.iapv.gov.ar), hacer clic en Registro de Demanda Habitacional y crear un usuario que permitirá cargar los datos del grupo familiar e integrantes del mismo.

Se deberá contar con una cuenta de correo electrónico donde el sistema enviará los datos registrados. Las familias ya inscriptas con anterioridad tienen que actualizar los datos existentes.

Al momento de ingresar se deberá contar con los números de CUIL/CUIT y DNI del titular e integrantes del grupo familiar y declarar los ingresos de cada uno.

En caso de que alguno de los miembros de la familia posea algún tipo de discapacidad, tiene la obligación de tramitar el Certificado Único de Discapacidad emitido por Nación.

El trámite se podrá efectuar desde cualquier computadora, en caso de no poseer una o tener problemas en la inscripción se puede asistir a la Municipalidad o Junta de Gobierno de donde reside el interesado, como así también a cualquiera de las regionales que posee el IAPV en la provincia.

Se recomienda utilizar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome para poder visualizar correctamente todos los pasos necesarios para la inscripción.

Por consultas contactarse vía e-mail a rdh@iapv.gov.ar