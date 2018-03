Obispo opina que “la Iglesia debería generar recursos y no depender del Estado”

El obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán se refirió a la polémica divulgación de los sueldos de los obispos: “Me sorprende que en este momento se instale este tema, pero la Iglesia debería procurar sus recursos sin la necesidad del aporte del Estado”.

“Son asignaciones”

“En primer lugar es importante decir que no son sueldos sino asignaciones, porque no se realizan aportes previsionales” como cualquier otro trabajador, aclaró el hombre que reemplazó a monseñor Jorge Lozano, en la diócesis del sur entrerriano.

“A mí me sorprende en el momento en que surge el tema, justo cuando hay debates abiertos y polémicos como el aborto”, advirtió y añadió que “considero que es importante que se transparente todos los gastos y los números del Estado, porque es un derecho del ciudadano de que se les informe” destacó.

Su deseo: “no depender del Estado”

Y fue más allá al opinar: “Considero que la Iglesia para no depender del Estado debería procurar conseguir estos fondos. Nosotros mismos deberíamos encontrar la forma para no depender del Estado y así poder financiar la obra evangelizadora que se realiza” expresó.

“Nos desconcierta que el Papa no haya venido”

Habló, también, sobre la no llegada del Papa Francisco a la Argentina: “Si bien a mí, como a otros religiosos, nos desconcierta que el Papa no haya venido a la Argentina, él es muy inteligente y tiene una grandeza enorme, por lo que sabrá cuál es el tiempo justo para venir”.

Aclaró a El Entre Ríos, luego, que “Francisco va más allá de los intereses partidarios pero mucha gente se deja influenciar por lo que dicen los medios, cuando muchas veces las noticias vienen tamizadas, intencionalmente por los intereses mediáticos”.

“Su conducta siempre fue la misma, y el compromiso también. El Papa, siempre fue valorado por su prudencia”, destacó y completó diciendo que “ojala Dios lo ayude a pensar y le haga saber de la importancia que tendría para nosotros que venga la Argentina”.