Se encuentra estable y sin respiración asistida la joven que contrajo meningitis

Florencia Siri, alumna de la escuela Héroes de Malvinas de Gualeguaychú que contrajo meningitis, sigue internada en el Sanatorio Adventista de Villa Libertador General San Martín. La misma se encuentra estable y no requiere de oxigenación asistida, pero debido a la falta de información precisa acerca de los riesgos que podían correr los alumnos del establecimiento, los padres del turno mañana decidieron no mandarlos a clases.

Es así, que sólo el personal directivo y los docentes concurrieron al establecimiento, mientras que el personal de maestranza realizaba tareas de limpieza más profundas que las habituales, especialmente en el sector de baños.

El personal directivo del establecimiento señaló que “no podían hablar y que por mayor información había que dirigirse a Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad”.

Keila Heindenreich, una de las responsables del área de salud, indicó que la información que manejan es la que les suministra el Área de Epidemiología de la Provincia”, destacando que desde Salud municipal no han tenido contacto con la familia de Florencia.

Agregó que el “equipo de salud comunitario recibió la comunicación formal del Ministerio de Salud”, dando cuenta que se contactaron con el Sanatorio desde donde se informó que “la joven está estable y sin requerimiento de oxigenación asistida”.

Heindenreich aseguró que “siempre que una institución de salud tiene un diagnóstico de certeza, debe notificar al área de vigilancia correspondientemente. Ante la presencia o la sospecha de una enfermedad infecto contagiosa, se debe hacer una notificación, la cual se envía a la Secretaría de Desarrollo Social y Salud para que se implementen las medidas adecuadas”.

Desde el área de Salud Municipal se pusieron en contacto con la escuela Héroes de Malvinas, como así también con la Dirección Departamental de Escuelas. (El Día)

Destacaron que “hay que ocuparse pero no preocuparse, tomando las medidas de precaución general como en cualquier otra enfermedad infecto contagiosa; efectuando la limpieza adecuada que debe garantizar la institución”.

Además, se debe realizar una adecuada ventilación de las aulas y tomar las medidas higiénicas de prevención y promoción de la salud como el lavado de manos. Recomendaron que si los chicos presentan algún problema de salud, no concurran a clases, que no se auto mediquen y que consulten al profesional de la salud frente a un cuadro febril o una cefalea”.

En cuanto a los posibles contagios, informaron que “la mayoría de las veces, la meningitis se transmite por vía respiratoria y puede ser causada por distintos gérmenes: Puede ser de origen viral, bacteriano o también, causada por hongos. Asimismo, informaron que se trata de una enfermedad que si no es tratada a tiempo puede llegar a tener un desenlace fatal.

Entre los síntomas se destacan, vómitos, y un dolor de cabeza intenso, que si no se la detecta y trata en tiempo y forma, puede dejar secuelas severas.

Especificaron que hay cuadros virales que requieren los cuidados paliativos y hay otros que son bacterianos o causados por hongos que con antimicóticos adecuados o antibióticos se puede efectuar un tratamiento oportuno.

El caso en Gualeguaychú

Florencia Siri vive en el Barrio Hipódromo. No fue a la escuela el pasado miércoles, afectada por una “enfermedad que presentaba los primeros síntomas”. Cursa el 5º año en la escuela Héroes de Malvinas en el horario de la mañana, junto a unos 20 compañeros. En horas de la tarde asisten los alumnos de primero, segundo y tercer año.

Una de las madres de los alumnos que concurren al turno mañana, indicó que hasta que no se desinfecte el lugar no iba a mandar a su hija a la escuela, y si es necesario, “los padres nos abocaremos a una tarea de limpieza profunda”. Agregó que es “tema muy serio, que no se puede tomar a la ligera”. En la misma sintonía opinó un padre que tiene a su hijo en el horario de la tarde. (El Día)