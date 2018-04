El sector de los jubilados ya tiene un candidato para formar parte del Directorio del Iosper

La agrupación que lo lleva como primer candidato es la Azul y Blanca, que cuenta “con el apoyo de sectores municipales, jubilados de la obra social, de los trabajadores activos de Sedapper y sectores independientes dentro de los trabajadores provinciales”, se indicó en un comunicado enviado a esta Agencia, en el que indica que “muchos de los integrantes de este grupo político fueron parte de la Agrupación Empleados del Iosper, que llevó al Directorio a Rossi entre 1998 y 2001.

Sobre la postulación para representar a los Jubilados y Pensionados Provinciales, Rossi expresó que “se trata de un gran compromiso que asumo con responsabilidad”.

“Si bien nunca me alejé de las organizaciones sociales ni de la vida política, tener la posibilidad de volver a ocupar un cargo de esta responsabilidad hace que me esmere para no defraudar a los compañeros que confiaron en mí persona para esta empresa”, sostuvo.

Más adelante, el dirigente afirmó: “Nuestros objetivos serán defender la Obra Social y defender las prestaciones que brinda. Sabemos que el sector pasivo es particularmente sensible a la calidad de los servicios que brinda el Iosper y hay que estar atento a las demandas y necesidades en el día a día para que, en la parte de la vida en donde deben gozar de los beneficios de años de trabajo, no tengan que sumar complicaciones”.

Por último, Rossi expresó que iniciará una recorrida para visitar las distintas localidades de la provincia con el fin de “exponer las propuestas que pretendemos llevar a cabo”.

• Sobre Ángel Rossi

Rossi ocupó la presidencia del Iosper, como subrogante de Félix Esquivel. Fue el primer Director por el agrupamiento Empleados del Iosper, entre 1998 y 2001 y Gerente de Administración de 2002 a 2004.

En la actualidad forma parte del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos en representación del Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná.

