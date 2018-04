Conmovedora carta de madre que perdió un hijo en un choque y el otro está grave

Daniela, la madre de Lautaro Heis de 19 años que falleció luego de un accidente en la Ruta 12 y de Matías, quien fuera trasladado el domingo hacia el Hospital Austral en Buenos Aires, utilizó las redes sociales para hacerle llegar a cientos de uruguayenses un mensaje de agradecimiento.

En primer lugar, la mujer manifestó: “Querida gente nos sentimos unidos en la oración y la buena energía de tantas personas que conociendo o no a Matías y Lautaro nos acompañan y se interesan por la salud de Mati. El día de ayer (por el domingo) fue internado en el hospital Austral donde está siendo evaluado. Lo positivo fue que soportó bien el traslado, mueve sus extremidades. Su estado continúa siendo muy delicado”.

“Nuestro infinito agradecimiento a todos los que están junto a nosotros en estos duros momentos rezando, mandando la mejor energía, poniendo a disposición nuestra todo lo que este a su alcance. Estos gestos reconfortan el alma y nos fortalecen”; agregó.

Respecto de su paso por el hospital de Gualeguaychú, escribió: “Nuestro agradecimiento a los profesionales del hospital Centenario, a todos, por su trabajo profesional y humano. El traslado de Matías fue más que nada para que contara con alguna tecnología que el hospital no tiene. Pero si por algo dudamos en su traslado , además del riesgo que conlleva, era porque sabíamos del profesionalismo de la gente de la terapia del hospital Centenario a quienes no nombramos porque no conocemos de todos sus nombres pero a todos llevamos en nuestro corazón y les agradecemos los esfuerzos, la humanidad, el profesionalismo en su diaria tarea”.