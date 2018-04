Ausentismo: De 40.201 docentes, 7.000 fueron suplentes durante marzo

En el marco de su exposición en la Comisión de Acuerdos del Senado, la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, dio a conocer las cifras oficiales del ausentismo de los maestros en Entre Ríos.

“Son muchos millones de pesos que pagamos en suplencias mes a mes”, expresó en diálogo con el diario ElDía, para especificar que, en total, en marzo fueron 80 los millones que se destinaron para cubrir las suplencias docentes.

“Hace veinte días atrás, la vocal gremial Perla Florentin dijo que el CGE no manejaba cifras de ausentismo, y eso no es verdad. El SAGE (Sistema de Administración de Gestión Educativa) non arroja las cifras todos los meses y bien sabemos lo que pagamos”, explicó la funcionaria, que remarcó la “política de transparencia” llevada a cabo por la gestión Bordet. “No tenemos nada que esconder, por eso podemos mostrar las cifras”, indicó en ese sentido.

Particularmente en marzo, por el SAGE pasaron 40.201 docentes de las escuelas públicas provinciales, y 7 mil fueron suplentes, lo cual representa el 17% de la planta total. Mientras que en las escuelas públicas de gestión privada sobre una planta total de 10.848 docentes hubo nada más que 315 suplentes, esto es el 3 por ciento.

La Ley de Presupuesto 2018 N° 10.531 establece en su Artículo 12° que el “costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del 8% del costo del plantel docente permanente”. Por lo que, los números hechos públicos por Landó evidencian un ausentismo del doble de lo proyectado.

“En marzo de este año se pagaron más de 80 millones de pesos en suplencias. Nos tiene muy preocupados todo esto y siempre pensamos cuanto más podríamos hacer si lográramos bajar estas cifras”, sostuvo la ex directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.