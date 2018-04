“Estoy segura que llegará la justicia”, dijo la mamá de Fernando Pastorizzo

Al término de la audiencia que definió la elevación a juicio oral la causa por el homicidio de Fernando Pastorizzo, su madre Silvia Mantegazza, visiblemente afectada, confió en que “se va a comenzar a saber la verdad. Se hará justicia, siempre he confiado y confío en eso y por eso jamás me he expuesto. Esa es mi reserva, mi confianza en la Justicia y estoy segura que llegará”, expresó a Radio Máxima.

Justamente el 11 de abril, cumplió años Carla, hermana de Fernando Pastorizzo. Por eso, su mamá Silvia, no pudo dejar de decir que “este es el regalo de Nando, que se sepa la verdad”.

En tanto, el abogado Rubén Virué que representa a Mantegazza, expresó que “el desacuerdo que afloró con la Fiscalía en torno a introducir la calificante de alevosía en el homicidio es una cuestión preliminar que definen las partes. Hay una discrepancia, no en los hechos que van a ser materia judiciable a partir de ahora, sino en los alcances que tuvo el accionar de tipo penal de la conducta con la que actuó la imputada. Para la Fiscalía es un homicidio doblemente agravado por el vínculo y uso de arma de fuego y, para nosotros es triplemente agravado, ya que nosotros creemos que además, hubo alevosía”.

Virué agregó que “lo que ha hecho el Juez, es resolver provisoriamente siguiendo el criterio de la Fiscalía, sin perjuicio que esto se terminará definiendo en el Debate Oral y Público, en función de las probanzas que se produzcan. Por lo tanto será el Tribunal de Enjuiciamiento el que defina finalmente esta cuestión”.