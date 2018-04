Detienen a Eduardo Fellner por el presunto desvío de fondos

El ex gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, del Partido Justicialista (PJ), quedó detenido por una causa en la que se investiga un presunto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.

Según se especificó, el ex mandatario provincial, que asumió el Ejecutivo jujeño en dos ocasiones, de 1998 a 2007, y de 2011 a 2015, viajó ayer desde Buenos Aires al aeropuerto Horacio Guzmán, de Jujuy. Y, junto a su abogado, Horacio Aguilar, se entregó a la Justicia, que había solicitado su detención.

En esta causa se investiga el desvío de unos 1.200 millones de pesos para la construcción de viviendas, que finalmente no habrían sido construidas, lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas, entre ellas, actuales funcionarios.

Este jueves, el juez jujeño Isidoro Cruz confirmó que el ex gobernador Fellner se encontraba en Buenos Aires, y que quedaría detenido en las horas sucesivas, cuando llegara a la provincia del norte argentino.

“Es una trama que durante la investigación tenemos que ir confirmando”, remarcó el magistrado, que agregó que el ex mandatario designó, en su momento, a ex funcionarios para “la administración de los fondos públicos, a la vez que creó la Unidad Ejecutora Provincia, para el manejo de la construcción de las viviendas”.

Asimismo, Cruz señaló que también se libró la orden de detención en esta causa para, entre otros, la dirigente social y diputada del Parlamento del Mercosur, Milagro Sala.

En una nota a los medios, el diputado José Luis Gioja, desplazado esta semana como presidente del PJ nacional, después de que la Justicia interviniera el partido, vinculó ayer al Gobierno de Mauricio Macri con la orden de detención librada contra Fellner.

“Estamos frente a un Gobierno que no tiene absolutamente ninguna vergüenza en utilizar los peores métodos repudiados en todo el mundo para hacer política, y en eso cuenta con la complacencia y complicidad de un sector del Poder Judicial, que opera como brazo político, como si fuera un comité”, subrayó.

De esta manera, el ex gobernador Fellner, se dirigió ayer, junto a su abogado, hacia el penal del barrio Alto Comedero.

En declaraciones radiales, Aguilar había admitido más temprano que tanto su cliente como él “no esperaban” el dictado de la orden de detención sino que, por el contrario, esperaban “una resolución que lo dejara fuera de la causa”.