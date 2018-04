Ratifican que no habrá prórroga para la circulación y canje de los billetes de dos pesos

El plazo de circulación de los billetes de dos pesos que fue anunciado por el Banco Central para el próximo 27 de abril no tendrá prórroga, a pesar de los reclamos de los comerciantes y de las quejas de los consumidores a los que se los rechazan, informaron desde la entidad.

“No está prevista una extensión del plazo; no habrá prórroga, definitivamente no, el 27 de abril es el último día”, precisaron las fuentes, tras añadir que el plazo es tanto para la circulación y como para el canje.

En este sentido, los billetes de dos pesos no sólo dejarán de circular en la calle, tampoco se podrán cambiar después de la fecha anunciada, hace ya seis meses, en ninguna institución bancaria.

“El canje posterior no va a existir, a partir de mayo los billetes serán desmonetizados; es decir, dejarán de ser considerados dinero”, enfatizaron desde el Banco Central.

La entidad anunció la medida el 30 de octubre del año y estableció la obligatoriedad de todas las entidades financieras del país de recibir estos billetes hasta la fecha límite inclusive y cambiarlos por monedas u otros billetes, tanto para sus clientes como para quienes no lo son.

En tanto, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) adelantó hoy que realizará un pedido de prórroga para poder cambiar los billetes, ya que hay comercios que pueden recibir billetes el mismo día 27, es decir el último día en que es posible canjearlos.

“En el transcurso de hoy haremos una presentación formal al Banco Central para pedir una prórroga”, precisó a Télam el vocero de CAME, Pedro Cascales.

“Pedimos que el público o los comercios que se quedan con los billetes de dos pesos puedan cambiarlo en el banco después del 27, más allá de que en esa fecha dejen de circular; históricamente fue así, siempre hubo un plazo largo posterior para canjearlo en el banco”, enfatizó.

En tanto en la calle, consumidores y comerciantes se ven envueltos en discusiones entre quienes quieren usar los billetes por estar dentro del plazo para hacerlo y los negocios que los rechazan.

No son pocos los casos donde quienes intentan pagar con papel moneda se encuentran carteles que dicen “no recibimos billetes de 2 pesos”.

Por su parte las autoridades decidieron aplicar multas a los comerciantes que rechacen los billetes antes del 27 de abril y pidieron que se denuncie a quienes lo hacen en las oficinas de Defensa del Consumidor.