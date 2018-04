Un nuevo detenido en tres allanamientos por los abusos en Independiente

Un hombre fue detenido anoche tras una serie de allanamientos en la causa que investiga los abusos a nueve chicos del Club Independiente, confirmó hoy el Procurador de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y no descartó que en los próximos días puedan producirse más deteniciones y sumarse nuevas víctimas.

“Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy la fiscal Garibaldi y su equipo ordenaron tres allanamientos, y en el tercero dispusieron la detención de una de las personas que en principio estaba sindicada como presunto autor del delito de grooming”, confirmó Conte Grand en una entrevista a radio La Red sobre la causa que ya tiene siete detenidos.

El procurador informó que se trata de una persona a la que se conoce con el alias de “Tito, Rey de Reyes” e indicó que será indagado a la brevedad; en tanto fuentes allegadas a la causa confirmaron que el detenido es el representante de futbolistas Alberto Amadeo Ponte (58).

Más tarde, en declaraciones a TN, Conte Grand aseguró que “puede haber más gente detenida, y va a haber más victimas, no sabemos que puede surgir de la investigación de grooming”.

El jefe de los fiscales bonaerenses explicó que al grooming, o ciberacoso, “se lo consideraba antes como un acto preparatorio del delito de abuso, pero fue incorporado recientemente como un delito autónomo con penas de hasta cuatro años de prisión”.

Y añadió que, no obstante, “existe una vinculación entre las personas que se están investigando pero que hasta el momento es de carácter social, laboral, etc (…) es decir, no hay una estructura piramidal preexistente, sino que se pasaban información”.

El Procurador indicó además que “se secuestraron elementos importantes para la causa”, pero no brindó más detalles.

De todos modos, descartó que por ahora pueda tratarse de una red: “No tenemos la existencia de una red, de algo organizado con una cabeza predeterminada, no hay un sistema piramidal. Hay una situación horizontal, tienen contactos entre sí por una naturaleza social y se ha ido transmitiendo información de niños o adolescentes que participan de estos delitos”, dijo en TN.

De los allanamientos, uno se realizó en el hotel “Bahía del Sol” situado en la calle Bahía Blanca al 1100 del barrio de Floresta, donde los jóvenes habrían sido llevados para ser filmados y se secuestró “importantísima documentación” relacionada con la causa.

Los otros allanamientos se realizaron en departamentos de los barrios porteños de Palermo y Belgrano.

En tanto, fuentes policiales informaron que se realizó un cuarto allanamiento en el barrio de Colegiales y ratificaron que en los operativos se secuestró documentación importante para la causa.

La instrucción de la causa se encuentra radicada en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo de María Soledad Garibaldi, quien investiga abusos cometidos contra al menos nueve menores de entre 11 y 16 años de las divisiones juveniles de Independiente.

El nuevo detenido se suma a la del juez de linea Martín Bustos, el representante de futbolistas juveniles Alejandro Carlos Dal Cin, el organizador de torneos de fútbol Juan Manuel Díaz Vallone, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, y el estudiante Silvio Fleyta.

El primer abogado de Bustos, Carlos Beldi, también fue detenido acusado de intentar encubrir a su cliente destruyendo a martillazos un celular.