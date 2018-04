Mejores alumnas: Madre e hija son abanderadas en el mismo instituto terciario

El asunto es curioso a tal punto que no deben haber muchos antecedentes o tal vez no haya ninguno, al menos en la provincia, como aseguran en el Instituto de Educación Superior 9-001, de la localidad mendocina de San Martín, donde una mamá y su hija comparten la bandera como alumnas con los mejores promedios.

Yolanda Montes (60) y su hija Carolina Massieri (28) cursan el último año de sus carreras y por el promedio de notas alcanzado en sus exámenes han sido elegidas como abanderadas de un terciario muy activo, con una amplia oferta de estudio y con la matrícula más alta de alumnos en todo el este de Mendoza.

Premio al esfuerzo

“Fue una muy linda noticia para las dos; en mi caso y a mi edad es un incentivo para seguir haciendo cosas, y para mi hija es sin dudas un premio a su esfuerzo”, dice Yolanda, que consiguió un 9,8 de promedio en sus estudios, que es jubilada docente y que durante más de 30 años fue profesora de Matemáticas en un puñado de escuelas y también directora en una de ellas.

“Pero un día me jubilé y así, sin escalas, pasé de ser una mujer que tenía todo el día ocupado y a la que siempre le faltaban horas, a estar en mi casa y con mucho tiempo ocioso”, recuerda Yolanda, a la que su esposo, sus hijos y todos sus amigos conocen como Yoli: “Entonces quise probar distintas cosas, trabajar en algún voluntariado, dar catecismo, esas cosas que hacen mis amigas jubiladas pero no me enganché con ninguna y entonces pensé en estudiar y elegí una carrera que está en las antípodas de las matemáticas”.

Tiene promedio 9,74

Así fue que en 2016 Yoli se puso a estudiar la tecnicatura en Comunicación Social en el instituto 9-001, donde el año anterior había ingresado su hija para hacer el profesorado de Nivel Inicial.

Y ahora, las dos cursan sus últimas materias: “La verdad es que no esperaba ser abanderada”, confiesa Carolina, que tiene promedio 9,74 en sus calificaciones: “Tal vez sí por el lado de mi mamá, porque a ella le encanta estudiar y está todo el tiempo con libros y actividades.

Pero lo mío fue realmente una sorpresa”, dice y cuenta que a la par de los estudios, tiene una beca de trabajo en un jardín maternal que funciona en el mismo terciario.