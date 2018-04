El gobierno garantiza el derecho a aprender

Hemos dado muestras de buena fe, y las seguiremos dando, pero con los docentes que confíen en nosotros. Nos sorprendió la amenaza de una medida de fuerza de un gremio en plenas negociaciones salariales.

Estamos haciendo frente al pago de los sueldos la primera semana de cada mes y lo que ahora dejó de ser noticia en su momento fue unos de los principales reclamos de los dirigentes que hoy plantean nuevas medidas de fuerza.

El Estado es servicio, y nos estamos haciendo cargo con transparencia y honestidad de esta responsabilidad, que además de los docentes y trabajadores estatales, comprende los servicios básicos de educación, salud, seguridad, obras públicas y contención social a los entrerrianos más vulnerables.

Con esa misma responsabilidad afirmamos que la libertad sindical seguirá siendo respetada y se pagará cada día trabajado por los maestros que igual que nosotros quieren ver a los niños en las escuelas.

Los recursos son limitados, y no vamos a hacer demagogia ni promesas que no se puedan cumplir con el dinero de todos. A los docentes entrerrianos les pedimos que nos acompañen. Hemos dado gestos elocuentes, al punto de otorgar un incremento a cuenta del acuerdo definitivo para no quedar por debajo de los índices inflacionarios.

Nuestra responsabilidad es con todo el pueblo entrerriano. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el derecho a aprender.