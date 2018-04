Realizan asambleas en un supermercado por cinco despidos en lo que va del año

Los empleados de una sucursal de la cadena de supermercados DAR en Concepción del Uruguay, se encuentran, desde el miércoles, en estado de asamblea tras haberse confirmado que al menos cinco personas fueron despedidas desde que comenzó el 2018.

Al respecto, Roberto Lencina, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Concepción del Uruguay, explicó por LT11 que el pasado sábado desde la Cadena Dar se confirmó un nuevo despido, por lo que suman cinco trabajadores que en este 2018 se quedaron sin trabajo.

Esto desencadenó un enorme repudio en los trabajadores, quienes inmediatamente comenzaron a analizar mecanismos de defensa legales.

Desde la CGT regional Uruguay, apuntaron: “Hacemos público el más enérgico repudio a las medidas intimidatorias de aprietes y amenazas que se vienen produciendo, llegando al punto extremo la intimidación de presentarse con un escribano público quien sabe con qué objetivos.

Desde esta regional queremos hacer saber a la población que no permitiremos bajo ningún punto de vista que empresas foráneas quieran imponer medidas que posiblemente en otros lugares tengan éxito, aquí no van a lograr nada que no sea por el camino del diálogo y el respeto de los convenios laborales vigentes.

Tenga el sindicato de empleados de comercio, nuestro total y absoluto apoyo en esta lucha, siempre en la defensa de los trabajadores que ponen todo de sí para que como en este caso las redituales ganancias comerciales se esfumen foráneamente, en beneficio de grupos comerciales que poco dejan en nuestra ciudad”.