“Yo soy Gisela López, no me he ido”: El mensaje que pide Justicia por la joven

“Yo soy Gisela Lopez, no me he ido. Crecí pensando que en la vida sería feliz y que sería justa, que por cada esfuerzo que realizara habría una recompensa. Crecí en una casa donde el amor era nuestra bandera, el respeto moneda corriente, aunque todo nos costó el doble, seguí creciendo con esperanza; con el pan en la mesa; con las sonrisas achinadas y el alma en flor con cada carcajada. Viví la vida que me tocó, largas caminatas para ir a la escuela; los mensajes de mis amigas; los sueños en cada amanecer en esta ciudad donde no siempre fuimos tomados en cuenta… será porque vivíamos a la salida, aunque preferí pensar que vivíamos a la entrada de este pueblo. Soñé que la vida era mía, que podía tener un cumpleaños con vestido largo y rodeada de mis amigos, mi familia y lo logré. Soñé que la vida era mía y que podría ir a escuchar la Beriso, mi banda favorita. Soñé que el futuro también iba a ser mío, será por eso que seguí estudiando de noche para llegar a ser alguien algún día, aunque yo ya era alguien… alguien que soñaba despierta, repleta de proyectos e ilusiones”.

Así comienza el texto dado a conocer a través de las redes sociales que recuerda a la chica asesinada en 2016 en su ciudad natal, Santa Elena. La semana pasada, luego del pedido del Ministerio Público Fiscal, los jueces Hugo Daniel Perotti, Marcela Davite de Acuña y Marcela Beatriz Badano, integrantes del Tribunal de Casación, decidieron revocar el fallo del Tribunal de Juicio y Apelaciones que había absuelto a los señalados como presuntos autores del femicidio Matías Vega, Mario y Elvio Saucedo. Con esta decisión, estos tres acusados volverán a juicio.