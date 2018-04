Estiman que la inflación de mayo puede rozar el 3% por el dólar, el subte y los combustibles

Según recopila Ámbito Financiero, la semana pasada el Banco Central tuvo que vender u$s 4.400 millones de las reservas que se encontraban en los u$s 62.000 para tratar de mantener el valor del billete estadounidense en el mercado de nuestro país en un nivel cercano a los $20.50. Los días jueves 26 y viernes 27 en los cuales la autoridad monetaria tuvo que vender aproximadamente u$s 1.400 millones cada día, aunque el jueves fue el mayor problema puesto que al ser el día en el cual se publicó la reglamentación del Impuesto a la Renta Financiera los grandes especuladores financieros que arribaron al país en diciembre de 2015 cuando comenzó el alto nivel de tasas de interés.