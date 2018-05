Ley de agroquímicos: Lena cuestionó a los diputados que “salen a tribunear en vez de sentarse a trabajar”

En la próxima sesión de Diputados se someterá a votación el proyecto que regula la utilización de agroquímicos, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El presidente del bloque peronista, Juan Reynaldo Navarro, confirmó que su bancada rechazará la polémica iniciativa que recibió objeciones de organizaciones ambientalistas, tal como lo había adelantado tiempo antes el titular de la Cámara, Sergio Urribarri.

Gabriela Lena opinó al respecto y criticó a los legisladores peronistas: “La verdad es que me sorprendió la postura de algunos, ya que se había armado una suerte de Bicameral para tratar este tema. Hubo algunos que no aparecieron nunca en las reuniones y ahora son los primeros en salir a hablar”.

“Es mucho más fácil salir a hablar para la tribuna que sentarse a trabajar en algo. Me indigna la falta de compromiso, ya que nos pagan para legislar”, aseveró la diputada Lena.

Con respecto a la ley, dijo que todavía no sabe cómo votará: “Sé que tiene cosas criticables, y otras muy buenas. Y sé también que es difícil conformar a todo el mundo, pero puedo decir que se trabajó con seriedad, hubo reuniones con especialistas, audiencias públicas, etc. No se puede cambiar la matriz productiva de la provincia de un día para otro, pero la idea era ir avanzando para regular el uso de los agroquímicos”.

“Perdimos dos años y medio donde podríamos haber sacado una buena ley, pero no se pudo avanzar porque muchos legisladores no participaron ni propusieron mejoras”, enfatizó.

Si bien el proyecto era impulsado por los senadores Mario Torres y Ángel Giano, “había sido confeccionado en forma conjunta con funcionarios”, señaló a esta Agencia.

“Tengo dolor porque se perdió un montón de tiempo y ahora nos vamos a quedar sin ninguna legislación”, finalizó.

Fuente (APFDigital)