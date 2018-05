El Gobierno presentará una nueva oferta salarial a los docentes confirmó Bordet

“Vamos a hacer una mejor propuesta”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet, quien aseveró que se está “cerca de llegar a un acuerdo” con los gremios docentes. “Espero que prime la racionalidad”, sostuvo. El martes hay una nueva audiencia de conciliación entre el Gobierno y los gremios docentes.

En Victoria, el Gobernador compartió actividad institucional con el intendente de Cambiemos, Domingo Maiocco, y un encuentro con la dirigencia peronista de la ciudad.

En ese marco, Bordet manifestó sus expectativas con respecto a un posible acuerdo con los gremios docentes, en la audiencia de conciliación que tendrá lugar el martes próximo.

“Seguimos negociando y haremos otra oferta el martes que viene. Lo importante es que los chicos están en las aulas, estén en clase, porque hemos manifestado buena fe en todo momento para llevar a buen puerto esta negociación”, dijo Bordet.

“Venimos negociando con el sector docente desde hace tiempo, estamos haciendo una oferta salarial en la medida que nuestras finanzas lo permiten, pero tomando en cuenta un parámetro que para nosotros es central y es que ningún trabajador estará por debajo de la línea de inflación en sus salarios, tanto docente como en la administración pública”, aseguró.

“Este es un compromiso que había asumido el año pasado y que hemos cumplido porque el desfase que hubo por inflación lo ajustamos y lo pagamos con retroactividad. Entonces, independientemente del porcentaje que estamos ofreciendo, que es del 17 por ciento, ya hemos dado el ocho y la inflación está por debajo de eso, y daremos un nueve por ciento en agosto. Pero en el momento que supere el 17 por ciento, automáticamente nos sentamos para corregirlo”, afirmó.

“Por eso quiero significar que, independientemente del monto que acordemos, está la voluntad de nuestro gobierno de que no haya un deterioro en los salarios real de nuestros trabajadores. Por eso confío en que podamos llegar a un acuerdo que sea satisfactorio”, indicó Bordet.

“Estamos cerca de hacer un acuerdo, en la última asamblea se perdió solamente por un voto. Vamos a hacer una mejor propuesta, pero la voluntad nuestra de diálogo y el respeto por las organizaciones gremiales siempre ha sido puesta de manifiesto. Espero que prime la racionalidad en este sentido y lo importante es ponernos de acuerdo y que no pierda el trabajador”, redondeó.

Recorrida por Victoria

El mandatario realizó una intensa actividad en la Ciudad de las 7 Colinas que incluyó la entrega de mil luminarias led a juntas de gobierno y municipios del departamento, y una nueva ambulancia para el Hospital Fermín Salaberry, que recorrió junto a las autoridades sanitarias.

Además, inauguró las obras de ampliación y refacción del jardín de nivel inicial Luceritos, en la Escuela Nº 25 Fragata Sarmiento, y entregó aportes para diferentes instituciones y juntas de gobierno.

Firmó con el presidente municipal el convenio de financiamiento internacional que acordó la provincia para los municipios y entregó el llamado a licitación para los desagües pluviales de Ezpeleta, en el que se invertirán más de 100 millones de pesos entre Nación y Provincia.

“Nos toca vivir tiempos que no son sencillos y fáciles. No nos sobra nada y a veces nos falta y trabajamos para controlar nuestras cuentas públicas. Y controlar no significa restringir ni ajustar. Significa no gastar más de lo necesario, tener transparencia en todos los actos de gobierno y esto es algo que venimos haciendo sistemáticamente y es un trabajo que no se ve pero es de todos los días y hay que llevarlo adelante porque entendemos que, más temprano que tarde, se consiguen los resultados”, señaló.

“Por eso cuando hay momentos complejos tenemos que poner los mejor de nosotros, no tenemos que lamentaros, tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca porque para eso nos eligió la gente y tenemos que gobernar. Y para hacerlo, hay que salir por toda la provincia, hay que hablar cara a cara con la gente, explicarles que la situación actual se puede revertir si todos trabajamos con unidad de criterio, independientemente del pensamiento político que tenemos”, dijo.

Situación climática

El Gobernador también se refirió a la situación climática que afectó a la provincia en los últimos días y reafirmó que se trabaja, sobre todo para recuperar los caminos.

“Hemos tenido lluvias copiosas, la emergencia fue en toda la provincia y venimos trabajando fuertemente para reparar la red vial. Pero un problema trae al otro, prorrogamos el Impuesto Inmobiliario Rural a pedido de los productores que va destinado en su mayoría a reparar los caminos rurales. Pero estamos trabajando fuertemente, hoy traemos dos obras viales importantes al departamento Victoria”.

“Una que es el acceso al Rincón del Doll, que es la primera etapa de 15 millones de pesos para todo el mejorado y luego vendrá el asfaltado en la segunda etapa; y otra es en la zona de Antello, en la ruta 26, donde se han producido accidentes, y licitamos con Vialidad la obra para dejar en condiciones esa rotonda”, completó Bordet, tras recordar que esta semana se realizó una reunión con el comité de crisis y el gabinete provincial para planificar los trabajos en los caminos una vez que el tiempo lo permita.

“La importancia de hacer obras”

El intendente local Domingo Maiocco consideró que la importancia de la obra radica no solo en el monto, sino en lo que significa para el Tercer Cuartel. “Viene a dar una solución definitiva que nos va a sacar con una calle de hormigón hasta el boulevard con un entubamiento de nueve cuadras por debajo de allí”, detalló, y mencionó que con el asfaltado de calles que se hará por la provincia en el marco de la obra y con la parte que compromete hacer el municipio, “el Tercer Cuartel va a ser el primero de mi pueblo con el 100 por ciento de sus calles asfaltadas”. El intendente anticipó que el 29 de mayo se estarán abriendo los sobres del llamado a licitación.

Por otra parte, el Presidente comunal destacó la firma de la toma de crédito ya que “le va a dar la posibilidad a la ciudad de un reacomodamiento de gran parte del parque de maquinarias que tanto necesita la ciudad y por otro lado, dar la iniciación a la construcción de la Casa de la Mujer y una parte importante de lo que va a ser la nueva terminal de ómnibus”.

Finalmente, valoró la posibilidad de contar con una ambulancia de alta complejidad, mencionó la importancia de los jardines maternales para la localidad, y en el marco del convenio Mi Ciudad Led, “y en sintonía con lo que ha hecho Nación y provincia, el municipio también va a hacer un esfuerzo de bajar el impuesto a la tarifa de la luz, esto consiste en 19 por ciento del impuesto municipal”, informó.

El Gobernador estuvo acompañado en las actividades por las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Sonia Velázquez; los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez; la diputada nacional Mayda Cresto; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard; y concejales de la ciudad.

