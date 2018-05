El parto, un acto de amor único que requiere de respeto e información

El parto es uno de los momentos más significativos en la vida de la mujer, el bebé y la familia en su conjunto. Se trata del acto de amor por excelencia, que requiere de un acompañamiento por parte de los equipos de salud hacia esos protagonistas que le dan sentido a la palabra vida. El desarrollo tiene un proceso previsible, y etapas que marcan tiempos para respetar.

Entre Ríos cuenta en su estructura ministerial con 11 maternidades con Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (Cone), las cuales cumplen con los requisitos para garantizar que la mujer y el niño estén en un lugar seguro de acuerdo al tipo de embarazo y el parto que se va a producir.

En Argentina, a partir de la Ley Nacional de Parto Humanizado Nº 25.929 (sancionada en 2004 y reglamentada en 2015), se plantean con forma de normativa los derechos de madres, padres e hijos, acerca de este momento que tiene distintas instancias, para que puedan tener la libertad de acción y conciencia, a partir del conocimiento de la información sobre las distintas prácticas médicas.

En este marco, las mamás pueden participar y decidir acerca de las diferentes intervenciones y prácticas que se utilizan, ya sea procedimientos invasivos o cuestiones psicológicas, teniendo en cuenta que la contención emocional es imprescindible para que las mujeres sientan menos dolor y requieran menor cantidad de medicación.

Desde 2004, del 14 al 20 de mayo, se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado, una fecha clave para recordar que el nacimiento es un proceso natural en el cual se deben evitarciertas acciones y sumar otras estrategias para brindar una mejor atención a la mamá y el bebé. En esta ocasión, el lema 2018 es Menos Intervenciones, Más Cuidados.

El objetivo particular del momento de parto es garantizar los derechos, dentro de las posibilidades físicas. No es una estrategia esporádica, sino que se lleva adelante durante todo el año, como un ejercicio de base en los profesionales de las maternidades de la provincia.

En este sentido, el ginecólogo de guardia e instructor de residentes de obstetricia del hospital San Roque de Paraná, Gustavo Terra, reflexionó: “Los protagonistas son las madres, padres, bebés y familia, y el primer paso es incluirlos como parte de las posibilidades dentro de este proceso íntimo que requiere respeto, estar en un lugar agradable, cálido y acogedor”.

“Las premisas son respetar la fisiología del cuerpo y los momentos para determinar cuándo se produce el parto, y no medicar si no se sale de lo normal –señaló Terra-. No hay que apurar el trabajo de parto, ni hacer una episiotomía (incisión en el periné) si no es necesario, ni pedirle a la mamá que se depile. Son pasos básicos para poder garantizarle a esa familia que el momentodel parto es único y se debe respetar”.

Por otra parte, uno de los ejes de la Ley a nivel nacional se trata del acompañamiento que necesitan las mamás: “El ingreso a la sala de parto de la persona gestante debe ser con quien quiera que esté presente, o bien sola –afirmó el profesional-. Además, la manera de parir (acostada, sentada o como necesite), también es decisión de esa mamá. Lo esencial es que sea informada de todos los procesos, para reconocer los derechos, y pueda tener una comunicación efectiva y cálida con el personal de salud. Son ellas las que tienen una participación activa, y desde el conocimiento se pueden lograr muchas cosas, sobre todo en la relación con el otro, y el respeto mutuo”.

Contacto piel a piel

La Organización Mundial de la Salud (OMS), para el momento final del parto, recomienda practicar el Contacto Piel a Piel (Copap) durante la primera hora para prevenir hipotermia y ayudar a iniciar la lactancia.

En este marco, la obstétrica de guardia del hospital San Roque, Gisela Fosgt, afirmó: “Trabajamos con un equipo de profesionales de las distintas áreas para que las mamás, bebés y familia en general puedan acceder a la información antes, durante y después del parto, mediante cursos de preparto, consultorios para el control del embarazo, charlas de alta conjunta y de lactancia”.

“El parto respetado tuvo más fuerza cuando se formuló la Ley, pero en realidad, se trata de una revisión constante de las prácticas, teniendo en cuenta que siempre tenemos que respetarlas de forma natural, y todos los nacimientos deberían ser cuidados –manifestó Fosgt-. Esto tiene que ver con la mirada de cada profesional que va en búsqueda de eso, de cambiar o mejorar lo obsoleto, y de generar nuevas formas a partir de la evidencia científica”.

“Es importante que las mamás estén acompañadas con quienes se sientan más cómodas, para recibir a ese bebé con mucho amor. Además, difundimos los beneficios del Copap (apoyar al bebé sobre el pecho de la mamá), donde el apego es más temprano e instintivo, y ese recién nacido desarrolla la capacidad de amar, siendo más seguros y confiados durante su vida. También, se respeta el pasaje de sangre por el cordón umbilical, retardando la ligadura. Todo esto forma parte de un parto respetado”, remarcó la profesional.

Actividades de promoción

Durante la Semana Mundial del Parto Respetado, se realizan diversas actividades en hospitales y centros de salud de la provincia. En el San Roque de Paraná, se hacen charlas con madres desde el Comité de Lactancia para hacer referencia a los derechos, incluida la decisión de cómo va a ser su parto, y la posibilidad de estar acompañados.

En tanto, desde el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y la Unidad de Prevención de Violencia el próximo martes 22 de mayo se llevará a cabo un taller sobre parto respetado, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) Dr. D´Angelo del barrio Anacleto Medina. Además, varios efectores llevarán a cabo actividades de promoción en sala de espera.