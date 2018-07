Jack White hizo el cover del clásico tema de Elvis Presley: Love Me

Jack White sorprendió a muchos con un cover de “Love Me”, la canción del fallecido Rey del Rock & Roll, Elvis Presley.

White solía tocar este tema bares cuando era adolescente. El músico hizo este cover durante el programa del periodista Malcolm Gladwell, en el que cada emisión esta dedicada a un personaje. Esta vez fue a Elvis Presley, que además de ser uno de los mayores exponentes de la música en el siglo XX también es uno de los más grandes ídolo de Jack.

El ex-integrante de The White Stripes es fanático del Rey del Rock & Roll. En 2015 Jack White compró la primera grabación hecha por Elvis, que tenia canciones como “My Happiness” y “That’s When Your Heartaches Begin”.