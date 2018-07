Las plantas que frenan la caída del pelo

Vemos muchos cabellos en la almohada y suenan las alertas. Prevenga que este problema avance usando aliadas muy confiables, las plantas.

Uno de los problemas que ponen incómodos a muchos hombres es ir perdiendo cabello, sobre todo cuando comienza y son jóvenes aún. Las drogas que se usan para tratar la alopecia como el minoxidil o el finasteride tienen efectos secundarios indeseables por lo que vienen muy bien estas noticias sobre cómo se puede frenar la caída del pelo con tratamientos naturales.

Las más reconocidas

La ortiga puede ayudar gracias a su rica composición en minerales y proteínas que estimulan el crecimiento del cabello. Además, algunos de sus componentes tienen la capacidad de bloquear la producción de la hormona DHT, responsable de la calvicie sobre todo en los hombres.

Para obtener sus beneficios coloque un puñado de ortiga picada y un cuarto litro de agua en una cacerola. Cuece a fuego lento por 10 minutos y deje enfriar la tisana y aplique sobre el cuero cabelludo realizando masajes suaves. Repita esta acción cada día por medio.

La cola de caballo contiene cisteína, selenio y sílice, minerales de reconocida capacidad para incentivar el crecimiento del cabello y fortalecer el pelo ya existente. Para favorecerse con sus propiedades curativas, coloque un litro de agua a hervir con 7 cucharadas de cola de caballo, 7 hojas de romero y 7 de ortiga, durante 5 minutos. Dejw reposar por 10 minutos y cuela la loción. Aplíquela en el cabello después de usar el champú, haciéndose masajes. No es necesario enjuagar.

Agua de semillas de lino

El ALA en la linaza también ayuda a reducir la caída del pelo en los hombres porque ayuda a inhibir la enzima llamada 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en la hormona masculina dihidrotestosterona (DHT). Para utilizar estas propiedades se prepara la siguiente loción: en un vaso de agua se coloca una cucharada de semillas de lino. Se deja en remojo por lo menos unas seis a ocho horas. Esto hace que se liberen los principios activos del lino y se forma un líquido algo viscoso que se embotella y se guarda en la heladera con 5 gotas de aceite esencial de limón, eucalipto o tea tree para darle más duración. Cada noche se hace un masaje capilar con un poco de esta loción y se deja actuar hasta la mañana siguiente.

Champú de ortiga y romero

Se hace de la siguiente manera:

En una sartén de acero inoxidable se ponen dos puñados de saponaria y se le agrega una taza y media de agua. Se deja hervir, se baja el fuego y se deja a fuego bajo por 10 minutos. Se quita del fuego, se cubre y se deja enfriar. Cuando se ha enfriado, se cuela y se echa el líquido en una botella con tapa.

Por otro lado se hace una infusión con un puñado de ortiga y 1 cucharada y media de romero fresco. Para esto se echan las hierbas bien picaditas en un recipiente y se les agrega una taza de agua hirviendo. Se deja reposar por media hora. Se cuela y se le agrega a la mezcla de saponaria. Guardar en la heladera y agitar antes de cada uso.

Verbena, romero y té

Otro remedio herbal efectivo para que no se caiga el cabello consiste en preparar una loción capilar con hojas de geranio. Para ello coloque 10 hojas de esta planta en medio litro de agua y lleva a hervor por 10 minutos. Cuele, deje enfriar y enjuague el pelo con este agua.

Las hojas de la planta de té verde también pueden ayudar a bloquear la hormona DHT, responsable de la calvicie. Para ello es necesario beber de una a tres tazas diarias de este té curativo. Puede agregarse también extracto de té verde en los productos capilares de uso diario.

Desde la antigüedad la guayaba ha sido una planta popular por sus beneficios para detener la caída del cabello. Para obtener su ayuda, coloca un puñado de hojas de guayaba en un litro de agua y lleva a hervor por 5 minutos. Deja enfriar y aplica realizando masajes vigorosos sobre el cuero cabelludo.

El romero es una planta excelente para promover la circulación de la sangre, llevando los nutrientes necesarios al cuero cabelludo para que el cabello se mantenga sano y fuerte, evitando de esta manera que se caiga. Para obtener sus beneficios, machaque 20 gramos de hojas de romero ponga en agua limpia y deje secar. Al otro día masajee el cuero cabelludo con este agua dos veces al día. Repita la operación hasta que tu pelo deje de caer.

La verbena también es muy útil en enjuagues. Cocine 15 gramos de flores de verbena en un litro de agua por 20 minutos. Deja enfriar y enjuaga tu pelo con esta agua después de lavarlo.

La bardana también trabaja promoviendo la fluida circulación de la sangre hacia los folículos pilosos. Para beneficiarse con su ayuda prepare una tisana con un puñado de hojas de bardana. Deje enfriar 10 minutos, cuele y beba diariamente 3 o 4 tazas de esta bebida.

Jarilla, excelente y muy nuestra

Esta planta autóctona y silvestre en muchas zonas semiáridas del país resultó tener actividad que favorece a quienes sufren por la caída del pelo y se dearrolló una línea de productos con jarilla y extracto de café que son eficaces. “Hicimos estudios in vitro y en modelos animales. Incluso pruebas informales entre el personal del laboratorio. Finalmente, armamos un estudio controlado con 52 pacientes y determinamos la tasa de eficiencia: tuvimos buenos resultados en el 84% de los casos de personas afectadas por diversas clases de alopecias”, detalló Claudia Anesini, investigadora del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (UBA- Conicet). Lo más interesante del producto ( Eco Hair)desarrollado por el Conicet es que, al ser un fitocosmético y no causar efectos secundarios, puede ser utilizado por todas las personas. aunque los estudios demostraron que logra su mayor eficacia durante los dos primeros grados de la escala de Hamilton-Norwood, que clasifica la evolución de la alopecia. Según el trabajo publicado en Skin Pharmacology and Physiology, los mejores resultados constataron una disminución de la caída del pelo en el grupo etario comprendido entre 31 y 45 años, cuando el tratamiento se emplea en la etapa inicial.