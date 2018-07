Las parejas en las distintas etapas de la vida

Todos los seres humanos vamos cambiando a lo largo de la vida sin dejar de ser nosotros mismos. Para decirlo más precisamente, somos los mismos en esencia, pero con algunas diferencias. A una persona de 40 le interesan diferentes cuestiones de la vida que a uno de 20. Es porque vamos madurando y vamos prestándole atención a diferentes aspectos de la vida. Todo esto que pasa en forma individual, también es válido para la vida en pareja, así podremos ver que cada pareja, según el momento evolutivo en donde se encuentra, tendrá diferentes intereses.

A los 20

A esta edad una pareja busca diversión, experiencias, todavía estar juntos es casi como una aventura. Toda la década se podría pensar como una “luna de miel” para el vínculo. En estos años se empiezan a plantar las bases de lo que podría llegar a ser una familia y comienza incipientemente la búsqueda de una identidad para la relación.

Para una pareja, en esta década, todavía debería predominar más el disfrute que la responsabilidad. Ya habrá tiempo para eso. Por supuesto, que hay parejas que a los 20 y pico ya son padres, pero esto en general se corrió más para después de los 30. Para los que no tienen pareja, esta década es muy propicia para conocer gente ya que la interacción social y los grupos predominan entre los 20 y los 30 años.

A los 30

Ya la relación comienza a consolidarse. El proyecto de una familia es una posibilidad cada vez más real y concreta. Es una década de mayor esfuerzo para el vínculo, desde la adaptación a la convivencia que seguramente puede llegar durante estos años, hasta la posibilidad de tener hijos y comenzar a criarlos.

También se espera que se produzca el afianzamiento de la pareja y la consolidación del proyecto de vida. La relación también enfrenta el desafío de poder comenzar a asentarse económicamente para poder sentar las bases de lo que será una familia con hijos. Continúa el disfrute, como tiene que continuar durante cualquier etapa de la pareja, pero en esta década aumentan las responsabilidades con respecto a la década anterior.

Sobre el final de los 30 ya puede presentarse la posibilidad de que alguien esté separado y comience a pensar en la construir otra pareja con la experiencia adquirida en la relación anterior. Para los que no tienen pareja, todavía esta década puede presentar cierta facilidad para conocer personas nuevas entre las cuales pueda existir una historia de amor.

A los 40

La consolidación que la pareja empezó a buscar en la década anterior debería ya estar en marcha y llegando a buen puerto. Los hijos de estas parejas ya pueden estar en la primaria y a partir de esto, la responsabilidad predomina en la familia.

El riesgo de descuidar el disfrute es muy alto, ya que es una etapa plagada de desafíos. En términos individuales, los 40 son una década de revisión y muchas veces de replanteos personales en cuanto al trabajo, la carrera y también la pareja. Muchas veces estos años puedan resultar ciertamente inestables, justamente en una década que se busca consolidación.

A los 50

En esta etapa se espera que la pareja pueda comenzar a disfrutar de los logros conseguidos, con esto no quiero decir que tenga que relajarse y dormirse en los laureles, solo que es un momento muy diferente al anterior.

En general, los hijos ya están más grandes y se supone que también un poco más autónomos. Esto comienza a dejarle a la pareja más tiempo para ellos y, en ese sentido, empieza la época del reencuentro de la relación. No porque se hayan perdido, sino porque vienen de años en donde la crianza de los hijos se llevó buena parte de sus esfuerzos. Esto puede ser un arma de doble filo porque habrá que ver de qué manera se produce ese reencuentro.

Para los que no tienen pareja o se separaron, esta puede ser una segunda adolescencia en donde, muchas veces, se vuelve a bailar, se conoce gente y se empiezan a experimentar diferentes sensaciones en donde predomina lo placentero y el compromiso puede ser difícil de lograr.

Después de los 60

Las parejas de “adultos mayores” tienen que volver a empezar, por lo menos en términos del volver a encontrarse y sobre todo para que eso sea un encuentro y no un encontronazo. Si sale bien, debería comenzar una época en donde predomine el compañerismo.

Para las parejas que comienzan a esa edad, la búsqueda es muy parecida: se anhela encontrar un compañero que transite la vida a su lado. Empiezan a transitar una etapa de la vida diferente a las anteriores, en donde el aislamiento y la soledad pueden ser riesgosos para la salud de cualquier persona.

El disfrute y el encuentro son fundamentales siempre

En cada una de estas etapas deberán ir renegociando el contrato que toda pareja tiene y, por supuesto, cambiando porque una pareja estática y rígida, que no se puede adaptar a las variantes que la vida va presentando, no puede seguir adelante. O sea que, además de los cambios que se pueden presentar en cada uno de los integrantes de la relación, también existen los cambios de las etapas de la vida y del ciclo evolutivo que van haciendo que la pareja vaya buscando y necesitando diferentes motivaciones a lo largo de la vida.

Las parejas comienzan con pocas responsabilidades cuando son adultos jóvenes, van aumentando a medida que van creciendo y transitan la adultez para volver a relajarse cuando sus integrantes se trasforman en adultos mayores. Esa es la parábola de la pareja.

Será muy importante que la relación transite cada una de estas etapas sin descuidar sus obligaciones, pero también sin olvidarse del disfrute y el encuentro entre sus integrantes. Una cosa es tan importante como la otra.