La contaminación ambiental causa cáncer de pulmón

Hay una creencia errónea en torno al cáncer de pulmón: que todos los enfermos tienen este mal porque son o fueron fumadores. Resulta que solo la cuarta parte de los afectados tiene antecedentes de tabaquismo.

Hay otros factores de incidencia, tanto o más graves que el cigarrillo: la contaminación ambiental y el uso de leña o carbón para cocinar o calentar hogares.

Se trata de un dato que genera preocupación. Cada año, en América Latina y el Caribe, mueren 60 mil personas por cáncer de pulmón. La región invierte 1.250 millones de dólares para atender este mal. Pero la situación se agrava porque las investigaciones no tienen suficiente financiamiento.

Se cree que este cáncer no ataca a las personas con un estilo de vida sana, es decir aquellas que no fuman. Y además los pacientes no acuden a los doctores con los primeros síntomas por temor al prejuicio. Todos los tipos de cáncer son devastadores, pero en este caso la atención se obstaculiza por las falsas creencias.

El cigarrillo es perjudicial, pero también la contaminación ambiental. Los ciudadanos están expuestos a diario a los gases contaminantes que emiten los vehículos. Regularlos es un asunto de salud pública.