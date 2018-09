Cerró la inscripción al Concurso y Clínica del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos 2018

Una veintena de proyectos de cortometrajes se presentaron para participar del Concurso y Clínica del Primer Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). Desde la organización destacaron la potencia de cada propuesta y el nivel de la convocatoria.

La secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard, manifestó al respecto: “El Festival de Cine de Entre Ríos, es una enorme oportunidad para vernos y reconocernos a través de la imagen y el relato audiovisual. En términos de identidad, el cine, nos devuelve como en espejo parte de nosotros mismos, nuestra época, nuestros anhelos, en ocasiones también aquello que nos asusta”.

“La decisión de nuestro gobernador Gustavo Bordet, de apoyarnos en la realización de este primer festival, nos llena de orgullo y nos compromete enormemente como gestión. Es sin duda, una oportunidad histórica que esperamos se reedite y fortalezca año tras año”.

Gaillard, destacó a su vez que “vamos a llevar adelante este acontecimiento con el equipo de trabajo de la Secretaría, el Centro de Convenciones La Vieja Usina y el IAER, y esto es algo que posiciona al recurso humano y pone en valor el potencial de nuestro personal. En otras partes del mundo, los festivales se tercerizan, no será nuestro caso”.

“Quiero destacar -agregó- el apoyo del sector privado que se ha involucrado con esta iniciativa; y decirle a todos y cada uno de los entrerrianos, que vengan al festival, que no se lo pierdan, que van a descubrir una provincia nueva en la mirada de sus realizadores y que van a disfrutar al mismo tiempo de una experiencia gastronómica y multicultural sin precedentes que incluye desde circuitos turísticos especiales a descuentos en comercios y servicios adheridos”.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se llevará adelante desde el 17 al 20 de octubre y contará con la participación de las embajadas de la República de Francia y Suiza. Se proyectarán películas internacionales, películas de realizadores entrerrianos y películas infantiles. Además, tendrán lugar una serie de Mesas para intercambiar y debatir en torno a los tópicos más importantes para el sector: normativa, tecnologías y distribución, festivales, entre otros.

Concurso y Clínica Ficer

El director del Instituto Audiovisual de la provincia, Julio Gómez, en relación a la instancia del Concurso del Festival dijo: “A todos los que se presentaron, los que han confiado en que una propuesta cultural de estas características es posible en Entre Ríos, quiero expresarles mi agradecimiento. Ahora la etapa que sigue, es la de la evaluación, donde un jurado de expertos tendrá a su cargo la difícil tarea de seleccionar sólo diez proyectos. A quienes por diversas cuestiones, queden afuera de la Clínica del Festival, les pedimos que no se desanimen y que sigan trabajando en esto que tanto nos apasiona. Y que sepan además que en el IAER siempre encontrarán las puertas abiertas para acompañarlos en el camino de la realización audiovisual”.

Detalle de los concursantes y proyectos presentados

Atendiendo a las bases y condiciones del Ficer 2018, presentaron su inscripción en tiempo y forma los siguientes concursantes:

Adrián Espinosa, Si el río corre;

Ana Laura Seijas, Epílogo;

Anahí Benavídez y co., Tensiones en el hospital: medicina y payamedicina;

Aranza Valentina Sonderegger, El costo;

Carlos Zelayeta, Moneda;

Diana Anahí Soto, Pedro Bastida, el último cortador de paja brava;

Eliana Gimena Digiovani, Caja de zapatos;

Erika Cortés, La calidad no se improvisa;

Faustino Sosa, 2mil1;

Jazmín Chamorro y co., Fantasma en el parque;

Jorge Luis Arraigada, El Hombre Frío;

Juan Manuel Kunzi, Nubes rápidas;

Juan Manuel Marasco, Bajo el agua;

Lucía Gómez Firpo y co., Guahif (Hay que)

María Ángeles Terraza, Fémina;

María Victoria Robledo, Habitar la ausencia;

Marianela Alejandra Horisberger y co., La solapa;

Martín Héctor Pelayo, Romance de un acordeón;

Matías Francia, Mirador;

Soledad Bettendorf, La huella Chaná;

Victoria Álvarez, La Borges, una escuela es mucho mas que un edificio;

Guillermo Barbarov, Como está la Cosa, cap 3.

Comité evaluador

El comité evaluador del Concurso del Ficer, está integrado por Paula Fabiana Zyngierman, Fernanda Ribeiz y Pablo Javier Feulliade. Los expertos tendrán en cuenta al momento de la selección, la potencia argumental del proyecto, la trayectoria de los presentantes, la idoneidad de la propuesta y su mirada creativa. Los finalistas serán comunicados oportunamente y serán acreedores de la clínica intensiva durante los días del Festival.

Lugar de realización del Ficer

Centro Provincial de Convenciones, Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Instituto Audiovisual de Entre Ríos.