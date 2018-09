“Sigamos rezando”, pide la madre de joven que sufrió gravísimo siniestro

Conocimos a Florencia Solari a través de una emocionante historia: sus amigos participaron de una maratón para darle fuerzas a su compañera que sufrió un siniestro de tránsito que la dejó en grave estado. La joven, de 24 años, buscaba participar de la maratón de Buenos Aires y como no pudo, sus compañeros de competencia corrieron “kilómetro a kilómetro pensando en ella”.

El hecho se produjo en calle Pablo Crausáz de la ciudad de Paraná, el 18 de septiembre. La chica se encuentra internada en el hospital San Martín y lucha por su vida.

Silvia Rico es la mamá de Florencia Solari, manifestó que el estado de su hija es “gravísimo pero estable”. En el mismo sentido, detalló: “no ha tenido ningún pico hacia abajo, se ha mantenido siempre estable, la están entrando a quirófano cada 24 o 48 horas para retirarle el tejido muerto. Tuvieron que sacarle el glúteo y el músculo de la pierna. Los médicos se sorprenden porque hace diez u once días en terapia y sigue con mucha fuerza”.

“Es muy comprometido el cuadro de ella, pero sigue y sigue”, puso relevancia.

La chica, de 24 años, antes del grave hecho, “se estaba preparando para correr. Mi hija se ponía las metas y las cumplía. Buscaba participar en un triatlón pero no sabía nadar, fue a un club y empezó a practicar natación y con un mes de práctica se fue al río. `Es muy temprano` le decían, `es río, no es pileta`, le manifestaban. `No importa, voy a ir, no voy a pasar vergüenza` dijo; siguió con su objetivo y salió primera en su categoría `. Así es Florencia”.

El grave accidente

La mamá de Florencia contó que su hija y la pareja “venían en la moto, el camión se abrió, iba cargado con hormigón. Cómo se abrió y aparentemente no tenía el guiño, supusieron que doblaba para el otro lado” y se produjo el impacto. La moto “frenó de golpe, él cayó y Florencia cae debajo de las ruedas del camión”, aseveró.

El chofer del camión “escuchó la frenada de la moto y vio que se habían caído mi hija y su pareja”, apuntó la mujer.

Aseveró que “los jóvenes iban despacio, hacia Avenida de las Américas”.

Rico detalló que su hija “estaba consciente en todo momento, tras el accidente. Desde la empresa supusieron que era una fractura, que se había quebrado una pierna o algo similar. Al ver la nota de Elonce, se acercaron y nos dijeron que no sabían que era tan grave la situación de Florencia”.

Muestras de afecto y pedidos de oración por la salud de la chica

“Hay tanta gente que no conozco que se acercan a darme fuerzas, yo todavía no caiga en la cuenta de lo que pasó. Me dicen que tenga fe, hacen cadenas de oraciones. Es mucha la gente que pone en oración la vida de Florencia”, puso relevancia la mamá de la chica.

Florencia Solari era parte de un grupo que se entrenaba varias veces por semana en la costanera de Paraná para correr y participar de maratones. Es más, se había anotado para participar de la competencia que se realizó el pasado domingo en Buenos Aires. Como no pudo asistir, sus compañeros decidieron participar para darles las fuerzas que necesita para poder salir adelante de una complicada situación de salud.