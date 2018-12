Llevar una dieta vegetariana no siempre es beneficiar al organismo. Para cuidar la salud comiendo sólo alimentos de origen vegetal se deben prevenir las carencias nutricionales tanto de macro como de micronutrientes. Además, se debe llevar una dieta variada, no sólo a base de cereales y almidones. Es decir, si no se incluyen frutas, verduras, legumbres y demás alimentos de manera de diversificar el ingreso de nutrientes con la dieta, los beneficios de la dieta vegetariana se reducirán y serán mayores las carencias y los riesgos.

• Consuma a diario un puñado de frutos secos para obtener con estos grasas buenas, antioxidantes, buena cantidad de vitaminas y minerales y además, calcio de origen vegetal.

• Incluya semillas en su dieta, porque estas pueden ofrecerle cantidades enormes de calcio, por ejemplo: semillas de amapola, de sésamo, de lino u otra.

• Combine legumbres y cereales en una misma receta de manera de lograr una proteína completa, por ejemplo: arroz con cereales, hamburguesas rebozadas de lentejas, albóndigas de alubias y avena u otra combinación de estos dos grupos de alimentos.

• Incluya algas a su alimentación para obtener vitamina B12. Puede emplearse alga en polvo o algas frescas para elaborar sus platos.

• Combine vegetales de hojas verdes o legumbres ricas en hierro con una fuente de vitamina C para favorecer la absorción del mineral. Por ejemplo, lentejas con jugo de limón y pimiento, espinacas o acelgas acompañadas con jugo de naranja.

• Utilice productos fortificados con hierro o vitaminas para enriquecer con nutrientes de su dieta, por ejemplo harinas, tofu, jugos de soja u otros.

• Incluya a diario algo de frutas y verduras y utilice aceite de oliva para obtener más antioxidantes y nutrientes saludables que sumen beneficios a la dieta vegetariana.

La importancia de combinar los alimentos correctamente

La dieta vegetariana estricta excluye todos los alimentos de origen animal, incluido lácteos, huevos y miel y por ello se pueden producir deficiencias nutricionales si no se combinan los alimentos de forma adecuada o no se consumen en cantidades suficientes.

– Utilizar el agua de cocción de las verduras para sopas y cremas, aprovechando así las vitaminas y minerales.

– Consumir aceite de lino en crudo, ya que es la mejor fuente de ácidos grasos omega 3 en vegetales. Para cocinar se recomienda aceite de oliva virgen.

– Combinar los cereales y las legumbres para obtener proteínas de alto valor biológico.

– Consumir frutos secos y semillas (semillas de calabaza, almendras, nueces…) ya que aportan cinc.

– Incrementar los alimentos vegetales ricos en calcio (soja, brócoli, espinacas, almendras, coco, etc…)