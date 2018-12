Iván Noble presenta un sorprendente sencillo: un cover de Shakira

Luego de tres años sin grabar, Iván Noble presenta el primer sencillo del nuevo álbum, a la venta en 2019.

Se trata de “Moscas En la Casa”, una canción de Shakira, incluida en su exitoso álbum “Dónde Están los Ladrones”, editado por la barranquillera en 1998.

El videoclip, filmado por Diego Latorre, de la productora LCN (ganador del Premio Gardel Mejor Videoclip por “Lluvia”, de Charly García), nos muestra a Noble muy relajado en un ámbito familiar como lo es, para él, un estudio de grabación.

Grabado en los Estudios Igloo de Los Angeles, la banda es una especie de DreamTeam con Aaron Sterling en batería (John Mayer), Jimmy Johnson en bajo (James Taylor), David Levita en guitarra (Alanis Morisette); y Jon Gilutin en piano (Peter Gabriel).

Muchos seguidores se preguntan, sorprendidos, ¿Por qué Noble eligió reversionar a Shakira?

En palabras de Iván: “Canción que conocí hace muchos años cuando empezaba a noviar con la mamá de mi hijo. Ella y todas sus amigas actrices escuchaban Shakira todo el día (‘Dónde están los ladrones’); y yo, que era cantante de Caballeros, al principio me hacía el duro, pero después acepté que era un buen disco de una mina talentosísima. En particular esta canción me parece muy bella: la belleza de lo simple. Que nunca es sencillo lograr. Creo que es lo último ‘artesanal’ de Shakira antes de convertirse en el fenómeno mundial que es hoy. Pero si hay algo que admiro de ‘Moscas en la casa’ es eso: calidez sencilla”.