La agenda del diálogo político siguió hoy con los partidos vecinalistas, Libres del Sur y el Frente Grande

Ante la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de realizar la convocatoria para las elecciones provinciales 2019, el Gobierno convocó a una ronda de diálogo a los partidos políticos con el objetivo de establecer buenas prácticas en el proceso electoral, incluyendo el desarrollo de la campaña. En este marco, la ministra recibió ayer al Partido Socialista y hoy se reunió con Vecinalistas, Libres del Sur y Frente Grande.

En este sentido, la ministra Romero lamentó la decisión de la UCR de no concurrir a la convocatoria alegando que la fecha de los comicios había tomado estado público.

Al respecto, Romero puntualizó que “la fecha de los comicios quedó establecida en la ley que sancionó la legislatura provincial recientemente, y que fue votada por el propio bloque de Cambiemos en ambas Cámaras”.

Luego de la reunión el presidente la Liga de Partidos Vecinalistas, Jose Luis Dumé, manifestó: “acudimos por invitación de la Ministra quien nos adelantó que el Gobernador tiene la firma del decreto donde se van a adelantar las elecciones. También charlamos respecto a unos consejos de buenas prácticas para tratar de acordar entre los partidos para proceder al cuidado de los ciudadanos y las ciudades”.

“Le manifestamos también a la Ministra la necesidad de hacerle entrega de una nota donde los partidos vecinales pedimos financiamiento, al menos para imprimir las boletas, porque no tenemos ningún tipo de aporte. Esto también se lo hemos manifestado al Gobernador y estamos a la espera de una respuesta”, agregó el presidente de la Liga.

“En lo que respecta al cuidado de la ciudadania creemos que no va a haber inconveniente”, finalizó el intendente de Oro Verde.

Por su parte, Nelio Calza, titular del partido Frente Grande, manifestó estar de acuerdo con el desdoblamiento de las elecciones.

¨Creemos que eso es fundamental para poder discutir y definir un proyecto de provincia¨, afirmó.

¨En el Frente Grande tenemos claro que no queremos que haya un Gobernador que represente al macrismo en Entre Ríos, y en ese sentido creemos que el actual gobernador, el compañero Gustavo Bordet, es la figura para garantizar la reelección y continuar con un proyecto de provincia distinto de las políticas públicas del macrismo¨, remarcó.

También le planteamos a la Ministra que “nosotros creemos que es fundamental que en las PASO se pueda garantizar la participación de las minorías con un piso del 15% para poder generar en Entre Ríos un frente lo suficientemente amplio, que reúna a todos los sectores que no queremos que gobierne la gente de Macri nuestra provincia. Es decir, creemos que es válido y necesario el proyecto de reforma política presentado por el gobernador Bordet a la legislatura ya que esto permitiría dar las disputas, dar las internas pero sin poner en riesgo el triunfo de Somos Entre Ríos”.

Finalmente, en el marco de las reuniones con los partidos políticos para conversar sobre el cronograma y proceso electoral del 2019, los representantes del espacio “Libres del Sur” tomaron conocimiento de la propuesta oficial de un acuerdo que permita el desarrollo de buenas prácticas electorales.

En esta misma oportunidad, se dio un intercambio de ideas acerca del panorama político nacional, provincial y local buscando alternativas a la polarización que han propiciado gobiernos nacionales: “Sin volver al fracaso del gobierno anterior pero buscando una salida al neoliberalismo actual que nos lleva a que en 2022 tengamos los Argentinos una deuda impagable. El horizonte que vemos es un horizonte con cada vez más ajuste, inflación y políticas públicas que vas destinadas a la ganancia de un sector y dan vuelta la cara a los sectores populares que son los que primero lo sienten”, manifestó uno de los referentes de Libres del Sur, Julián Jarupkin.

A su vez desde este espacio manifestaron tener “muchas coincidencias con políticas alternativas de abordaje territorial propuesta desde el gobierno que son similares a las que se vienen impulsando desde las organizaciones sociales”.

Documento

Durante los encuentros, se discutió un documento en el cual el Gobierno propone que se acuerden “los temas de discusión vinculados a la situación provincial, que permitan elevar el nivel de contenido político”.

Que se “desechen y reporten como abusivas todo tipo de campañas sucias, anónimas o no, que empañen la calidad institucional y perjudiquen la libertad de los electores de decidir con elementos reales su voto”.

Que “el escrutinio provisorio se realice con la participación de todas las fuerzas políticas y con una organización consensuada, a efectos de tener con la más absoluta transparencia, rapidez e igualdad, un resultado provisorio que emane de las constancias asentadas en la documentación electoral que recepciona, terminado el comicio, el Delegado/a electoral de cada centro de votación”.

Que “la implementación de todo el proceso electoral” esté “a cargo de las autoridades del Juzgado Federal con competencia electoral, para lo cual la provincia suscribirá el respectivo convenio, sin perjuicio de las facultades que la Constitución Provincial establece y confiere en forma exclusiva al Tribunal Electoral Provincial”.

Que todas las fuerzas políticas se comprometan “al cuidado de las ciudades, en especial a no dañar señalización, edificios o casas particulares y a no utilizar pasacalles en el ámbito urbano, siendo permitida esta forma de propaganda en zonas rurales donde no representen peligro alguno. Asimismo se obligan a no destruir propaganda de otros partidos”.

Tamabién se define que “el objetivo del proceso venidero será lograr una CAMPAÑA LIMPIA, sea respeto de contenidos de la propaganda como respecto de las prácticas, para lo cual cada Partido adoptará los controles internos que hagan posible esa evolución hacia una mejora en beneficio de la ciudadanía”.

y se establece que “de conformidad con lo establecido por Art. 64 quater del Código Electoral Nacional, el Gobierno de la Provincia ni las autoridades municipales o comunales, no inaugurarán obras ni realizarán publicidad de actos de gobierno, ni publicadad oficial, que promueva la captación del sufragio, desde 15 días antes de la fecha de las PASO y de las ELECCIONES GENERALES”.

Se recuerda que “la campaña electoral propiamente dicha, comienza 35 días antes de cada elección Y FINALIZA 48 horas antes como establecen las leyes aplicables, razón por la cual ello debe ser respetado en los medios de comunicación y redes sociales y publicidad de todo tipo”. Los partidos se comprometen a “evitar esa propaganda masiva, pensando en la ciudadanía, a efectos de no saturar al electorado ni provocar gastos exorbitantes”.

En cuanto a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los partidos se comprometen a exigir a las agrupaciones internas que participen en las PASO, “la rendición con los comprobantes correspondientes, de los fondos que el Estado Provincial aporte para el desarrollo de la campaña. Dichos comprobantes serán remitidos, con el informe pertinente de la disposición de fondos, al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos- Igual obligación asumen para esa disposición de fondos en las elecciones generales”.

Finalmente el documento que se puso en debate propone que una vez iniciado el proceso electoral, los partidos firmantes se comprometan a “fijar pautas de actuación conjuntas y ámbitos de encuentro” que serán auspiciados por el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Secretaría General de la Gobernación, “quienes de ser necesario intervendrán en la convocatoria y ofrecerán espacios físicos para tal objetivo”.