Coldplay lanza Live In Buenos Aires, álbum en vivo y DVD

El álbum Live In Buenos Aires fuegrabado el 15 de noviembre de 2017, en la última noche de la gira A Head Full Of Dreams Toures un registro del show que la banda brindó en el Estadio Único de La Plata para cerrar el tour . Los 24 temas de audio marcan la primera vez que se edita un concierto completo de Coldplay. En el tracklist se destacan la versión de la banda de “De Música Ligera”– clásico de Soda Stereo y “Amor Argentina”, composición original de Coldplay con guiños de tango. El lanzamiento combinado del álbum en vivo y la película del concierto, también conocido como Butterfly Package, se completa con un documental bajo el nombre de A Head Full Of Dreamsdocumentary film, que muestra los 20 años de la colorida historia de Coldplay. Live In Buenos Aires y Live In São Paulo incluyen éxitos y canciones favoritas de los fans extraídos de los siete álbumes de estudio N° 1 de la banda.

Live In Buenos Aires

1. A Head Full Of Dreams

2. Yellow

3. Every Teardrop Is A Waterfall

4. The Scientist

5. God Put A Smile Upon Your Face

6. Paradise

7. Always In My Head

8. Magic

9. Everglow

10. Clocks

11. Midnight

12. Charlie Brown

13. Hymn For The Weekend

14. Fix You

15. Viva La Vida

16. Adventure Of A Lifetime

17. De Música Ligera

18. Colour Spectrum

19. In My Place

20. Amor Argentina

21. Something Just Like This

22. A Sky Full Of Stars

23. Up&Up

24. End Credits