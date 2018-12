Papá Noel pide ayuda para cumplir el sueño de los chicos de un basural

Nora Cafarena es agente sanitario del centro de salud de Colonia Roca, Concordia, y desde hace muchos años junta juguetes y se viste de Papá Noel para repartirlos entre los chicos que se encuentran trabajando seleccionado residuos en el volcadero de la ciudad. La crisis y la falta de colaboración la llevan a pedir ayuda a la comunidad para poder cumplir el sueño de los chicos en el basural.

“No pido juguetes, solo golosinas, alfajores, chupetines, caramelos, turrón o algún juguito, todo sirve. Hace 11 años que hago esto; pero, lamentablemente, este año no puedo llevar nada por la crisis, se me hace difícil y con mi sueldo de agente sanitario no puedo comprar, pido por favor, a la comunidad que me ayude, empiezo el recorrido el día 23, hay que ver la necesidad que tienen esos chicos y en ese momento por lo menos tienen una sonrisa”, expresó Nora Cafarena.

“Esto es algo que hacemos todos los años, primero pedíamos donaciones para juntar los juguetes y después los llevábamos en el momento en que ellos esperan el camión de la recolección de residuos con la basura de la ciudad, pero ahora no podemos”, contó a El Sol.

“Es angustiante ver cómo trabajan separando la basura y como están expuestos a los cortes y las infecciones con esto nosotros aprovechamos para hablar con los padres para decirle que los niños no pueden estar ahí, hay chiquitos de todas las edades algunos están descalzos”, detalló por eso es tan importante el pedido de ayuda, dijo Nora con lágrimas en los ojos.