Antena cayó sobre un auto durante el temporal y un hombre se salvó de milagro

En medio del temporal de lluvia y viento que arreciaba la ciudad de Gualeguaychú, se desplomó un mástil con una antena de una empresa prestadora de servicios de Internet, ubicada en Urquiza 280, entre Alem y San Lorenzo. Como consecuencia del hecho, la estructura impactó sobre un automóvil que estaba estacionado aunque afortunadamente su propietario salió ileso.

El impacto se produjo en momentos en que el dueño del auto estaba colocando un cobertor al auto, para protegerlo ante una eventual caída de granizo. En declaraciones a Radio Maxima, el hombre dijo que “estaba poniendo el cobertor al coche y en el momento en el que me cambio de posición, para terminar de instalarlo, ahí es cuando se viene encima la antena. Me salvé porque justo me había cambiado de posición. La antena impactó en la parte trasera del auto, afectando el baúl y un lateral“.

El propietario del automóvil siniestrado dijo que “luego del impacto se cortó la luz, pero todo sucedió en un segundo y me salvé. Todavía me dura el susto”.

Afortunadamente, en ese momento no transitaban vehículos ni personas caminando por el lugar, lo cual podría haber ocasionado una tragedia.

Al lugar, arribaron personal de la Policía y de la empresa prestadora del servicio.