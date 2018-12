Colegio retó a alumno por llevar pulsera LGBT y expulsó a quienes lo defendieron

Un estudiante de 16 años del colegio católico Santa María, de la capital salteña, denunció que los directivos de la escuela lo cuestionaron por usar una pulsera con los colores de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales). Su familia manifestó que se trató de un “ataque institucional”, justo cuando el chico expresó públicamente que era gay. Como contrapartida, cuatro compañeros de él fueron expulsados por defenderlo en las redes sociales.

Jorge denunció que su hijo fue discriminado. Foto: El Tribuno.

Sancionados

Por su parte, el colegio sostiene que en el régimen de convivencia se prohibe la utilización “de cualquier tipo de pulseras o colgantes, no tiene nada que ver con la comunidad LGBT”.

Los amigos de Santiago Coraita habían publicado imágenes en donde aparecía un signo de “fuck you” al escudo del colegio privado, que se veía en una remera, con la frase “fuck what they think” (que no te importe lo que ellos piensen).

La escuela sancionó a los cuatro alumnos con 14 amonestaciones y, aún con el pedido de disculpas de los chicos, se les informó que no les renovarán la matrícula en 2019.

A raíz del escándalo que generó este caso, que se viralizó estos últimos días en las redes sociales, la familia de Santiago anunció que denunciarán al colegio ante el Inadi porque consideraron que se trató de un “acto de homofobia”. Y confirmaron que su hijo no seguirá estudiando en la institución tras la expulsión de sus compañeros que se solidarizaron con él.