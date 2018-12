Se recibieron de profesores y escribieron emotiva carta para compañera fallecida

Un grupo de jóvenes se recibieron de Profesores de Educación Secundaria en Economía en Nogoyá y en el acto de colación, quisieron leer una carta de despedida para una compañera fallecida en un accidente ocurrido, en la Ruta Provincial 26.

Pese a la intención de despedir a su compañera, las autoridades educacionales de la Escuela Normal Superior Nº 04 “Dr. Antonio Sagarna”, no permitieron que se realizara en homenaje ya que según les argumentaron, estaba fuera de protocolo de la institución.

Despedida simbólica

Por tal motivo, al ver truncada su simbólica despedida, volcaron sus emotivas palabras en las redes sociales y las mismas, fueron reproducidas por Infocontenidos.

“Los estudiantes del 4to. Año del Profesorado de Educación Secundaria en Economía, quisiéramos realizar la despedida simbólica de nuestra compañera Rocío Morales, fallecida el 30 de Julio del año 2.017, en un accidente de tránsito; para lo cual nos vemos forzados a hacerlo por este medio, ya que desde la dirección de la Escuela Normal Superior Nº 04 “Dr. Antonio Sagarna” se nos denegó el derecho a realizarlo durante el acto de colación del día Viernes 14 de Diciembre, alegando razones de protocolo”, explicaron los alumnos.

Respeto por la vida

“Eso es prolijidad, se entiende. La idea inicial era invitar a sus familiares y hacer lectura de una carta dirigida al éter, y hacerles entrega de la misma, a modo de solidaridad en la pérdida y como recordatorio del respeto que la vida humana nos debería inspirar. Pero, sabemos que las cuestiones sentimentales no deben salirse nunca, bajo ningún concepto, de lo planificado en el ceremonial. Eso también es educación”, señalaron en el escrito enviado a Infocontenidos y agregaron: “A continuación, adjuntamos la carta de despedida”:

Nogoyá, viernes 14 de Diciembre de 2.018

Hola, Rocío:

¿cómo estás? Te escribimos estas pocas líneas para saludarte, ahora que hemos llegado a esta instancia ?parece mentira-, y para contarte lo mucho que te extrañamos y cuánto nos gustaría que estuvieses compartiendo este momento, que también es tuyo, con nosotros.

Quisiéramos decirte, además, que este camino que elegimos transitar no hubiese sido lo mismo sin tu compañía, sin tus ganas, sin tus valores, sin tu sonrisa enorme? decirte que, a pesar del tiempo, nos llevó trabajo darnos cuenta de que no te volveríamos a ver cruzar la puerta del aula para ocupar tu lugar, lugar que es tuyo y de nadie más.

Pero te contamos que, aunque supuso un gran esfuerzo, nos comprometimos a superar la tristeza, porque entendimos que refugiarnos en ella es, al fin y al cabo, egoísmo de aferrarse y no dejar ir? cuando lo tuyo era volar.

Quisiéramos pedirte perdón si, como humanos que somos, en algún momento nos necesitaste y no supimos estar con vos.

Aunque, de todos modos, nos gustaría que supieras que si no te mencionábamos tan seguido, no es porque te hayamos olvidado, sino porque todavía nos duele tu partida tan abrupta, tan injusta.

Por eso es que necesitamos despedirte, cerrar el círculo y romper el luto, porque somos símbolos, temporales, y necesitamos celebrar ciertos rituales para seguir adelante.

Creemos firmemente que el mundo sería un lugar menos peor, si pudiera contar con una educadora como vos?

Nosotros sólo podemos afirmar que somos más afortunados por haber tenido la dicha de haberte conocido.