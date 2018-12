A ritmo de batucada, lanzaron oficialmente la edición 2019 del Carnaval del País

l Carnaval del País lanzó oficialmente a nivel nacional la edición 2019, que comienza el próximo 12 de enero, con una fiesta a puro ritmo de batucada en el hotel Melia de Buenos Aires. Del lanzamiento participaron figuras del espectáculo, medios periodísticos y representantes de los sponsors.

La cobertura mediática del lanzamiento fue masiva. Entre los medios se destacan los canales, radios y programas como “Farandula Show”, Radio Splendid, Canal 9 Litoral, Diario El Litoral de Santa Fe, Diario Página 12, TV Pública, Radio Nacional BsAs, “Radio con vos” BsAs., AM 1300 BsAs, Programa Turístico “Viajes y Paseos”, Garage TV y CN23, Databaires.net, Canal 5 Tigre, Canal Teleocho R.O.U, LT11 Concepción del Uruguay, AM 160 Y 1110 Bs.As, Ciudades en Red, Radio Vale y Canal KZO Bs.As, Info News, Argentinisima SATELITAL, AM 1300, Mundo Magazine FM 94.7, Radio Suamericana (Corrientes).

Una semana a puro carnaval

La agenda de esta semana estuvo cargada de actividades, en donde se publicitaron las fechas, los precios, la movida de trastienda y el nuevo sistema de venta de entradas para el mejor espectáculo a cielo abierto de la argentina.

El espíritu carnavalero comenzó la caravana publicitaria el día lunes por la TV Pública y continuó el miércoles, previo al lanzamiento oficial, con un móvil en vivo para Telefe Noticias. Todo el show fue transmitido también para el Noticiero de Canal 9.

El ritmo, color y belleza se desplazó hacia Cochabamba, arribando en la tarde porteña a los estudios de Canal 13, en donde realizaron dos salidas en vivo.

Desde los estudios de Artear los bailarines se dirigieron al centro de la ciudad porteña, donde aguardaban periodistas de distintos medios. Se desplazaron por las avenidas principales de la ciudad en un bus descapotable, contagiando a los miles de vecinos y turistas que, cercanos al obelisco, pudieron observar el neurálgico despliegue de carnaval.

El jueves por la noche las pantallas se vieron invadidas por la magia del show más maravilloso del país donde, por Canal 26, se dieron tres salidas en vivo vendiendo el espectáculo junto a las entrevistas, batucada por medio, que coreografiando los pasillos del canal generaron fascinar a los televidentes.

La campaña carnavalera del show asistió el viernes por la mañana a los estudios de Telefe. En el programa “Morfi”, las comparsas de Gualeguaychú desparramaron su glamour y belleza al compás de batucada.