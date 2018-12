Para Cresto el nuevo presidente será ”Cristina o alguien que ella apoye”

En un extenso reportaje que tuvo lugar en la mañana de hoy en el programa VQTC “Veni que te cuento” de Radio Ciudadana, el Intendente Enrique Cresto dejó varias definiciones políticas dignas de ser destacadas. En primer lugar, dijo que lo que el cree que va a ocurrir en cuanto a quien será el nuevo presidente/a de la Argentina dijo “Será Cristina (por la expresidente CFK), o alguien que ella apoye”. Por si faltaran definiciones, según lo que registró DIARIOJUNIO afirmó que, “si los números de las encuestas que hacemos nos dan como ahora, mi intención es presentarme a la reelección”. Asimismo señaló que el gobernador Gustavo Bordet tiene un altísimo grado de aceptación y que el bregará para que haya unidad con el kirchnerismo a quien de hecho el piensa incorporar en la propuesta electoral para Concordia. Respecto a Julio Solanas y la unidad de todo el arco peronista en la provincia, Cresto dijo “Yo estoy trabajando para que esa unidad se de” con el sector de Bordet. Cresto además anunció que tendrá junto a Piaggio y otros intendentes de la provincia una reunión con Cristina en Marzo.

Las definiciones políticas del intendente Cresto fueron contundentes.

–Ante la pregunta sobre en que lugar se ubica pensando en la posibilidad del afianzamiento de la candidatura del Diputado nacional Julio Solanas, el Intendente dijo…

*Nosotros la estrategia política la hemos hablado con el gobernador, en Concordia vamos a bregar porque se genere la unidad. Tenemos que pensar que el gobernador ya hizo un acto, lanzó su candidatura, nosotros en cambio aquí no hemos hecho nada al respecto, pero vamos a trabajar por un proyecto político que contenga a todos.

A nuestro gobierno en Concordia lo puede mirar el defensor más acérrimo de lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina y no pueden plantear ninguna cuestión que no tenga que ver con una política inclusiva ; de trabajar con los sectores más necesitados; tratando de morigerar todas las asimetrías que se generan desde lo nacional. Cualquiera puede observar un trabajo social muy fuerte. El nuestro es un gobierno integrador e inclusivo.

–Qué observó Ud en el acto de Bordet el pasado sábado?

*Si uno analiza el discurso de Bordet él marca una diferencia enorme con el gobierno nacional, tiene un discurso muy crítico de las políticas de Macri y eso creo que lo define. En estos 3 años, Bordet ha hecho lo mejor que podía hacer para los entrerrianos y le puedo asegurar que muchas veces ha hecho muchas cosas en defensa de los entrerrianos más que por convicción propia.

Algunos dicen que el Congreso de la nación funcionó como un toma y daca y es verdad, así fue como funcionó. Bordet por ejemplo apoyó este presupuesto por una conveniencia para esta provincia. Si Bordet hubiera actuado de acuerdo a su íntima convicción hoy no estaría pagando los sueldos de la provincia en tiempo y forma como lo hace.

Lo que hay que comprender es que este modelo económico que daña a mucha gente es lo que la gente votó y Bordet es respetuoso de las instituciones.

Bordet consiguió cosas, por ejemplo que ahora la CAFESG reciba fondos, recibirá alrededor de $ 400.000.000 aunque siempre la CAFESG tuvo un presupuesto similar al de Concordia que este año llegará a los $ 3.000.000.000.-

Sabemos que no llegan esos fondos porque el gobierno nacional saca de donde sea para poder pagar los intereses de la deuda externa.

–Insisto con la pregunta sobre Julio Solanas

*Creo sinceramente que Bordet con Solanas pueden trabajar juntos, se puede dar la unidad, Alberto Fernández está pregonando eso

–Y Ud. cree que Bordet lo aceptaría?

*Sí, claro, Gustavo con Julio tiene una excelente relación. A Solanas lo conozco desde hace años, es un hombre de convicciones, coherente, nadie le puede reprochar absolutamente nada es una persona muy transparente, honesta, realmente creo que Solanas tiene muchos valores y es bueno tenerlo dentro de un proyecto.

Digo también que en una interna Solanas no tiene chances con Bordet, perro si se diera y quedara fuera de un proyecto político, sería una lástima. Yo estoy trabajando para que esa unidad se de.

–En Concordia, es factible una fórmula Cresto y alguien del Kirchnerismo?

*Sí, sí, tranquilamente podría darse esa fórmula, yo aspiro a representar a los sectores mayoritarios y eso incluye al kirchnerismo. Igual hay que pensar que estoy contestando sin haberlo procesado antes, yo aún no he definido mi candidatura.

–Hay algún nombre en danza?

*Hay varios nombres, pero lo primero que vamos a hacer es monitorear la imagen de muchas personas posibles candidatos, entre ellas la mía. Estuvimos hablando de este tema con el senador Angel Giano que estuvo en mi despacho. Le dije, mirá yo no soy una persona terca, si a mi las encuestas me dan un 60 % de imagen negativa no me voy a inmolar.

–Cree que Giano puede enfrentarlo en las PASO?

*Sí, si, creo que sí se podría dar esa situación y le manifesté que si yo veía en las encuestas que hay otras personas, entre ellas él que tienen mejor intención de voto, no tendría problemas en dar un paso al costado y trabajar para ese candidato. Pero aclaro, la última palabra la tiene él

–Es cierto que está prevista una reunión con la expresidente Cristina Fernández y Intendentes como Piaggio de Gualeguaychú y Ud entre otros ?

*Sí, en realidad íbamos a hacer esa reunión antes de fin de año y no pudimos. Cristina se va a reunir con dirigentes de todo el país y empezarìa con dirigentes de Entre Ríos y de aquí somos varios.

Fuente Diario Junio