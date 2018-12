Ley de talles: mujeres realizaron producción audiovisual para generar conciencia

Según explicó Cecilia Esteve, esta nueva producción audiovisual fue un trabajo autogestionado, con producción y realización local para seguir generando contenido.

Existen 12 leyes vigentes en el país, y aun así es difícil encontrar ropa para cualquier tipo de cuerpo. Las normas vigentes (entre provinciales y municipales) no garantizan aún la existencia de prendas acordes a la diversidad corporal de la población.

Al respecto del principal reclamo, Cecilia comentó, según indica La Pirámide: “Desde el 2006 que está la ley y no se cumple, no hay nadie que controle. En cuanto a lo que se ve en los negocios, el cumplimiento de la ley brilla por su ausencia”, y sostuvo que el contenido de la ley “es muy básico, tiene tres puntos y nada más. No incluye a personas con discapacidad entre otros tantos puntos, la ley sólo dice tiene que haber desde este talle a este y nada más”.