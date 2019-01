Sus amigas no fueron al cumple porque fue abusada y vecinos la sorprendieron

Tiempo atrás, un sujeto fue detenido en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, acusado de haber abusado sexualmente en varias oportunidades de una nena de 11 años que era su vecina. Días pasados, la víctima se disponía a celebrar su cumpleaños y se encontró con otra triste situación.

Julieta, la madre de la chica abusada, publicó en Facebook una charla que mantuvo por WhatsApp con una de las madres de las amigas de su hija. En el posteo, destaca “Destruida… More es la misma nena de siempre.. ella no cambio en nada.. fue abusada.. eso no la convierte en una nena mala…”, y agrega las capturas de la conversación en la cual deja constancia la ausencia y los motivos de una de las compañeras de la cumpleañera.

Tras el mal trago, los vecinos no se quedaron callados y armaron una ” caravana solidaria” para acompañar a la chica abusada e invitaron a los vecinos a una merienda popular en una plaza.

“Somos todos iguales, no miren para los costados, a todos nos puede pasar! Yo como mamá de una niña voy a luchar hasta el final por sus derechos, y espero que esto no vuelva a pasar. #sumemonosjuntospodemos.”, publicaron en las redes sociales.