Sacrificio para alcanzar la meta: Hace de todo para poder terminar sus estudios

Un joven de Concordia estudia la carrera de kinesiología en Villaguay. Ya está cursando tercer año pero por su situación económica tiene que doblegar esfuerzos trabajando para poder continuar sus estudios. Se gana la vida haciendo de mozo, tocando la armónica y cantando a la gorra para obtener dignamente lo que la gente le deja en plena peatonal concordiense.

“Comencé con mi carrera de kinesiología en el 2017, actualmente en el 2018 cursé materias se segundo y tercer año en la ciudad de Villaguay, la verdad es que la gente de esa ciudad es bárbara, me dieron trabajo de jardinería y de los que sea para poder costear mis estudios”, contó Marcos Eyras.

“Villaguay es una ciudad más chica que Concordia, pero con oportunidades y me gano la vida dignamente. Soy alumno becado pero la tuve que pelear porque es muy difícil conseguir las becas, en el 2017 no la tuve, me aguantaba con recursos de guardavida y con algunas otras changas que iba haciendo, como masajes y jardinería para poder seguir estudiando que es lo que más deseo”.