El joven accidentado en la pileta dio una nueva muestra de su gran recuperación

La recuperación de Ignacio Gómez, el cual sufrió una grave fractura en su columna el pasado 1 de enero en Paraná al ser arrojado a una pileta durante el festejo de su cumpleaños, avanza a en forma excelente, según ratificaron sus familiares a Elonce TV.

El viernes, tras pasar a una sala común, “se pudo parar y hacer un par de pasos”, aseguró Guillermo, su papá.

Y este domingo, “Nacho” para dar cuenta de la forma en la que mejora, realizó en las redes sociales su primer posteo desde el accidente.

Lo hizo replicando en su muro las palabras de la canción canción llamada “Sentido de vivir”, obra de Conpaz Compuesto, un grupo de música cristiana. “Me pidió que le trajera una Virgen, que la tiene en la habitación. Es muy creyente y una persona muy solidaria y eso hizo que saliera adelante. Estuvo mucho tiempo trabajando con chicos del Volcadero. Está en ese tipo de actividades y lo siente con mucha pasión”, había dicho su papá a Elonce TV.

Quizá mi corazón este dolido, quizá no tenga ganas de pelear

Quizá esta batalla está perdida

Quizá no tenga fuerza ni valor para enfrentar

Aquellas cosas que me impone esta vida

Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay

Hace cuanto estoy parada en esta tierra sin saber

De dónde vengo a donde voy y para que

A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir

Quiero entender cómo termina esta cuestión

¿Quién le da sentido a mi existencia?

¿Puede darme alguien una explicación?

Que en mi condición de indiferencia, no encontré la solución

Quiero aprender a vivir, con un sentido en mi mente

Sabiendo porque nací y porque existe la gente

Solo sé que si la tierra, gira todavía

Y el aire aun esta para aquel que lo respire

Y si hoy el corazón sigue aun marcando el tiempo

Debe haber una intención

Hoy cambio mi rumbo en un instante

Cuando al caminar te conocí

Me explicó la ciencia tan sencilla de vivir

Le dio sentido a la razón de mí existir

Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación

Deja de dar vueltas porque

Dios es la respuesta a tu cuestión

Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente

Sabiendo porque nací y porque existe la gente

Hoy yo sé que si la tierra gira todavía

Y el aire aun esta para aquel que lo respire

Y si hoy el corazón sigue aun marcando el tiempo

Es porque hay una intención

Quizá tu corazón este dolido, quizá no tengas ganas de pelear

Quizá hoy tú batalla este perdida, y ya no vez ninguna solución

Solo tengo unas palabras, para hablarte al corazón

Dios es la respuesta a tu cuestión

Dios es la respuesta a tu cuestión