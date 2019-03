Bajo el lema “Experiencia y Renovación” Canali anunció compromisos de gestión

Un Consejo Asesor de Políticas Públicas Impulsando la “gobernanza”, un esquema de gobierno del estado junto a las instituciones, y una delegación municipal en El Brillante fueron algunos de los anuncios que anticipó Canali en la plataforma de gobierno que propone el frente político “Todos Por San José” para el período 2019-2023.

“Los nuestros son compromisos de campaña, de gestión, lo digo en todos lados, no estamos haciendo ninguna promesa incumplible, no estamos haciendo una propuesta, estamos firmando un compromiso con la sociedad, para nosotros es palabra y se cumple desde el día cero” afirmó en varios tramos de su discurso el candidato a intendente, Pablo Canali.

Por otro lado, Canali pidió “no meternos en la interna de los otros partidos, que lo resuelvan entre ellos” en otro tramo de su discurso en la presentación oficial de la lista.

“El 14 de abril hay que ir a votar la boletita naranja, la de siempre con el color que venimos trayendo desde hace tres elecciones y que nos ha dado tanto tantas satisfacciones a todo nuestro grupo político” sostuvo.

En tanto que a su turno Alejandro Roude, candidato a viceintendente por el espacio, dijo estar “convencidos que vamos a ser gobierno, vamos a acompañar el crecimiento que ha tenido la ciudad en estos doce años”. También dirigieron unas palabras los candidatos a concejales Selva Taravini y Federico Germanier, quienes agradecieron la convocatoria de Pablo Canali, el espacio brindado a los jóvenes y porque “es un espacio donde se nos escucha”.

El Frente “Todos por San José”, liderado por el vecinalismo, está integrado junto al Nuevo Espacio San José y por el Movimiento Político 2 de Julio.

El acto de lanzamiento tuvo lugar el viernes 8 de marzo en un local de calle Mitre que estuvo repleto, donde fueron presentados, además de la fórmula Canali-Roude, los concejales titulares y suplentes de la lista oficializada días atrás para las elecciones primarias del 14 de abril.

Germanier Carlos Federico; Rougier Marcela Delia; Larrachau Cristhian Damian; Taraviri Selva Lorena; Varona Mauricio Gastón; Muller Evangelina Ileana; Salvatierra Roberto Daniel; Ferrari María de los Ángeles; Mendez Claudio Ariel; Lorenzo Antonella Janet; Ramat Marcelo Ricardo. (titulares),

Hoet María José; Bonin Martín Alejandro; Escobar Yamila Edith; Collajovsky Mauro Agustín; Miño Yamina Maité; Lobo Nicolás Alfredo; Fleitas Diamela; Truffa Nahuel; Carraud Jésica Belén; Auban Alberto Oscar y Piñon Aldana Rocío (suplentes).

“El recambio generacional es lo que se viene, que va más allá de la edad de las personas, va en la cabeza, juventud no es sinónimo de recambio generacional, sino que lo da lo que tenemos cada uno en nuestro interior, lo que estudiamos, lo que pensamos, lo que queremos hacer y de qué manera queremos hacerlo” expresó Pablo Canali.

Nuevo desafío

“Este es un nuevo desafío para mí aunque parezca mentira, después de haber estado ocho años como intendente, cuatro como concejal previamente, y este período de senador, porque en definitiva nos habíamos propuestos determinados objetivos que creo que los estamos logrando con lo que estamos consolidando como grupo y como equipo” sostuvo Canali.

“Este espacio le da lugar a los jóvenes, realmente está preparado para esta nueva etapa y por sobre todas las cosas preparado para evolucionar de la misma manera en que lo va haciendo la sociedad” indicó.

“Me alegra mucho particularmente que Alejandro me haya querido acompañar en la fórmula, porque no es normal que una persona que no viene de la política, se quiera vincular de esta manera sin ninguna aspiración más que la de aportar su granito de arena, y que se comprometa tanto con el proyecto lo cual habla de la confianza que ha inspirado el proyecto” sostuvo en candidato a la intendencia.

Y sobre los candidatos a concejales, Canali expresó: “De 24 personas que hablamos para concejales 22 nos dijeron que sí, está muy bueno que los chicos, que los jóvenes, que gente nueva se vincule a la política porque es la forma de cambiar la realidad”.

“Vinculamos a caras nuevas, a jóvenes que estaban ya dentro del partido y gente que no estaba vinculada a la política, hemos ido a buscar docentes, obreros, empleados, de todos los sectores sociales, de todos los barrios, de todas las religiones, tratamos de hacer una lista representativa de todas las expresiones que tiene una sociedad” señaló.

“Si me toca gobernar San José, que estoy convencido que lo vamos a lograr, lo que buscaba era que quienes van a integrar el Concejo Deliberante, que más allá de la preparación que tienen, de la calidad de personas que son y del compromiso que tienen con la sociedad, sepan que están integrando un equipo” dijo Canali.

En otro tramo de su alocución, Pablo Canali agradeció la presencia de los vecinos que se acercaron a la presentación. “Veo caras que me alegra muchísimo ver esta noche en este lugar” dijo al respecto.

Agradeció por otro lado la presencia de la intendente, Irma Monjo, el viceintendente, Gabriel Truffa, el candidato a intendente de Villa Elisa, Leandro Scherpf, y de Colón, José Luis Walser. Como así también el llamado del intendente de Ubajay, Marcelo Giménez, que se postula como intendente para la próxima gestión por un nuevo espacio político vecinalista conformado en la localidad.

Gobernar de la mano del pueblo y de las instituciones

“Nos hemos preparado mucho para esto, no sólo de continuidad se trata la cosa, sino que esto de aplicar nuevas herramientas tiene que ver con entender a la nueva sociedad, el nuevo concepto es el de la gobernanza, que viene a reemplazar el de la gobernabilidad” manifestó.

Sobre el concepto de acuerdo entre los partidos políticos, la gobernabilidad, dijo Canali que “en la nueva sociedad, en la nueva forma de conducir el estado, la gobernabilidad, no va más”.

“Lo que se habla ahora es de la gobernanza, el estado más el pueblo, el estado más las instituciones, ahí vamos a ir, vamos a gobernar de la mano con el pueblo y con las instituciones, de todos los sectores y de todos los barrios” afirmó.

Y continuó en esa línea: “Las instituciones que recogen todas las problemáticas que hay en la sociedad, sin ir más lejos, en un club, en una escuela, en una iglesia de la religión que sea, palpan a diario cada uno de los problemas que hay en una familia, en el barrio, y de ahí debemos obtener toda la información, que de otra manera para el estado son invisibles”.

“Vamos a aplicar una herramienta desde el minuto cero, el consejo asesor de políticas públicas que va a estar integrado por el estado más todas las instituciones reconocidas de la ciudad, de manera directa, sin intermediarios” adelantó.

“Que el estado esté muy cerca de los problemas de la gente, sin dudas que nos va a sobrecargar aún más la demanda de la población, pero no tengo ninguna duda que con el equipo que estamos formando vamos a estar a la altura de las circunstancias para cubrir esa demanda que realmente necesita la población” anticipó Canali.

Delegación municipal El Brillante

Otro de los compromisos que anunció Canali fue adelantado este viernes: “Desde mi segunda gestión conseguimos el financiamiento de un CIC para barrio El Brillante, esto de la continuidad ha hecho que Irma (Monjo) lo esté terminando y esté a punto de inaugurarlo, queremos que El Brillante y para todos los barrios tenga en el CIC una delegación municipal” reveló.

“No es otra cosa que una pequeña municipalidad en al cual puedan hacer la mayoría de los trámites que hoy se hacen en las oficinas de la municipalidad, directamente en el CIC, pero más aún, allá van a estar obligados a ir los funcionarios, los concejales, el intendente y el vice” indicó.

“Eso acerca el estado a la gente, a los problemas que tiene la sociedad, y por lo tanto nos va a dar más herramientas para poder solucionarles esos problemas”.

Regionalización

“Para nosotros el desarrollo regional es fundamental” aseveró por otro lado Canali.

“No es menor que hoy estén ellos dos” dijo, refiriéndose al candidato a intendente de Colón, José Luis Walser, y de Villa Elisa, Leandro Scherpf. “Y Marcelo Giménez de Ubajay conformando un nuevo espacio vecinalista, hoy no pudo estar presente, me llamó sobre la hora pero quiere estar en las conversaciones principales de esta regionalización que queremos hacer”.

“El vecinalismo lo que quiere hacer es tener buenos referentes gobernando las ciudades vecinas y la ciudad de San José para poder trabajar en conjunto de una vez por todas, para poder llevar adelante políticas públicas entre todos, para un desarrollo regional armónico, sincero, concreto y sustentable”.

Y añadió en ese mismo sentido: “Crearemos un ente mixto, que se encargue del desarrollo turístico, de la producción, del empleo, de la educación y de la innovación, pero que sea una herramienta que esté integrada desde el sector público con el sector privado y que verdaderamente sea regional, no podemos pensar más en el desarrollo de las ciudades de manera aislada, porque la suerte de San José está atada al desarrollo departamental de la misma manera que Colón, Villa Elisa, Ubajay, somos complementarias” afirmó Canali.

Y dijo en esa línea: “Una evolución de lo que llamamos la Microrregión, a herramientas de integración regional aún mayor, por eso, venimos por una nueva etapa en la que los doce años vino gobernando el vecinalismo con el Frente Todos por San José, los tomamos como un gran capital en el cual hemos crecido enormemente acá, en cada uno de los barrios, en todos los sectores sociales, pero vamos por nuevas herramientas que sean realmente innovadoras en la gestión, que cubran las expectativas de lo que pide hoy la sociedad” puntualizó el candidato a la intendencia de San José.

El viceintendente

“No provengo de la política, y me sentí atraído por la propuesta que me hizo Pablo de participar y darme un lugar de preponderancia” expresó Alejandro Roude al dirigir unas palabras.

“Es una experiencia totalmente nueva y todo lo que no sé de política estoy dispuesto a compensarlo con compromiso y con trabajo, siempre dispuesto a aprender” estimó.

“Considero que el rol que me va a tocar cumplir es de suma importancia, no sólo el de viceintendente sino principalmente el de presidente del Honorable Concejo Deliberante, y digo que me va a tocar cumplir porque estoy convencido que vamos a ser nosotros el próximo gobierno”.

Adelantó que el Concejo será un “espacio de participación, de debate, pero un ámbito genuino de debate, donde cada uno pueda expresar sus ideas, principalmente atender las necesidades de los vecinos”.

“Vamos a trabajar por todos ustedes, ese es el compromiso que asumimos hoy, creo que vamos a ganar y a acompañar el crecimiento que viene teniendo la ciudad desde hace doce años hasta acá, y obviamente con la intención de mejorarlo” puntualizó Alejandro Roude.