Donda propone creación de ministerio de “mujeres, diversidades y disidencias”

En el Día Internacional de la Mujer, la diputada nacional Victoria Donda (Somos) propuso la creación de un ministerio de “mujeres, diversidades y disidencias” ya que “aún falta mucho por hacer respecto a la equidad”.

“Los femicidios y transfemicidios no se detienen, las brechas salariales se mantienen intactas, las mujeres aún somos las más pobres de la sociedad, no ocupamos en paridad los lugares de poder, y continuamos resolviendo el 70% de las tareas domésticas, etc. Por eso paramos y volvemos a movilizarnos”, expresó en el marco del Paro Internacional de Mujeres.

Asimismo, la legisladora criticó al gobierno de Mauricio Macri porque “en más de tres años al frente del Ejecutivo, más allá de alguna declaración oportunista, no ha hecho nada para cambiar esta situación”. Y agregó: “No confiamos que vaya a cambiar en lo que le queda de mandato”.

Por eso, consideró que “no tenemos que bajar la intensidad de nuestra lucha para no perder lo que de a poco y con mucho esfuerzo ya empezamos a ganar. Es tiempo de seguir ‘unides’ como nos encontró el 2018 por el proyecto de aborto”.

“Llegó el momento de ponernos en acción por un proyecto que avance en nuestros derechos. Por eso es que estamos impulsando la creación de un ministerio de mujeres, diversidades y disidencias”, sostuvo.

En ese sentido, detalló cuáles serían los objetivos del organismo: promover la equidad entre los géneros y la autonomía de las mujeres, las diversidades y las disidencias; erradicar la pobreza y el hambre; garantizar la enseñanza primaria universal; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Utilizando el lenguaje inclusivo, la diputada realizó un llamado a todos los candidatos que se postulen para cargos públicos este año a tener “un compromiso para la creación de este ministerio, tanto en la Nación, como en las provincias y Ciudad de Buenos Aires. Es necesario que este compromiso exista para saber que las mujeres, las diversidades y las disidencias vamos a tener un lugar en la cartera ejecutiva del próximo gobierno que gane las elecciones 2019”.