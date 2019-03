Durante una semana realizaron un relevamiento de salud y ambiental de San José

Un campamento sanitario que trajo a 240 personas durante una semana en la ciudad de San José, finalizó el pasado viernes con la presentación de algunos datos preliminares del trabajo realizado por estudiantes del último año de la Facultad de Medicina, que realizaron así su trabajo final de la carrera. El campamento nació de la necesidad de realizar un relevamiento y un análisis de la situación de la salud y ambiental principalmente en barrios Perucho y El Brillante pero que apuntó a toda la ciudad. El informe preliminar dio cuenta de lo que la población refiere en la encuesta, es decir lo que cree o le parece, aunque no es determinante.

De 3113 hogares visitados se realizaron 2150 encuestas y a la hora de presentar el informe se tuvo cargados el 91% de los datos.

La intendente Irma Monjo agradeció a todos los que hicieron posible la concreción de un desafío de tal envergadura, ya que comprometió a distintas áreas municipales, vecinos e instituciones locales.

“Esto ha sido una gran suma de voluntades, porque los vecinos de Perucho, su preocupación, su continuo gestionar ante nosotros, hizo que pudiéramos hacer posible que todos estos estudiantes estén hoy aquí en San José” afirmó Irma Monjo.

La intendente también destacó el apoyo para concretar este gran desafío junto a los vecinos y el equipo de gobierno con las distintas áreas municipales.

Un antes y un después

“Esto tiene que salir bien, esto tiene que ser un antes y un después para la salud de San José, esto va a determinar qué medidas, o cual va a ser nuestra política de salud de aquí en adelante, una vez que tengamos el resultado final” sostuvo.

Y agregó: “Y no solamente en salud, en muchísimas otras cosas, porque posiblemente se va a modificar el ordenamiento territorial” explicó.

“Tiene que servir para que la vida de los sanjosesinos sea otra a partir de la recepción de ese documento, en eso nos tenemos que comprometer hoy nosotros que somos gobierno, y los que vengan van a tener que tomar el compromiso” señaló la intendente de San José.

“Que ese documento que nos llegue de la Universidad Pública, sea el punto de inflexión para el nuevo gobierno” estimó la intendente Monjo.

Para finalizar felicitó a los estudiantes “ya que hoy son todos médicos, que la nueva vida que van a emprender sea fructífera y que puedan brindarle a la sociedad y al prójimo todo lo que soñaron en este tiempo de estudios” dijo. “Muchas gracias, han hecho un trabajo muy bueno” puntualizó la presidente municipal de San José.

Objetivo cumplido

Gastón Palacios, uno de los responsables del programa de Campamento Sanitario, dio a conocer datos preliminares de las encuestas realizadas en la ciudad.

“Claramente a ninguna localidad le resulta muy sencillo recibir a más de doscientas personas entre docentes, compañeros de la Universidad de la Plata, 240 personas en este pueblo que invadimos durante cinco días, y la verdad que la gente nos ha recibido de maravillas, han permitido que el campamento sanitario llegue hasta hoy con todo lo que significa” señaló Palacios.

A lo que añadió: “Hoy estar acá con este objetivo cumplido, hace que podamos entender que como sociedad podemos organizarnos y encontrarnos a dialogar dentro de los diferentes actores de una sociedad para poder construir un mundo mejor, donde salen buenas cosas”.

Explicó que “como todos nuestros trabajos, estarán al alcance de la municipalidad y de toda la comunidad para que puedan servirse de ellos, es la razón de ser de este campamento, la comunidad” sostuvo Gastón Palacios, coordinador del campamento.

Por su parte, el coordinador de San José Sustentable, Raúl Marsó, dijo que “fue un desafío importante” concretar el campamento sanitario en San José.

“Fue una semana dura para todos, personalmente estoy muy contento y agradecido por el acompañamiento que tuve en este proceso, dimos lo mejor para que desde los que nos visitaron y quienes estaban acá esperándolos tengamos una buena semana” dijo Marsó.

Valió la pena

Silvia Matheydoret, directora de la Escuela Nº 54 de barrio Perucho, que junto a vecinos de la zona se sumaron para colaborar con la logística organizada por la municipalidad, expresó: “Es un momento en que la emoción nos desborda a la mayoría, fueron dos años de intensa lucha para lograr esto”.

Y destacó “el trabajo en equipo que se ha hecho en esta ciudad, no caigo en mí que esto es una realidad”.

También agradeció a la Intendente, Irma Monjo y el viceintendente, Gabriel Truffa que escucharon, y a Raúl Marsó “por el trabajo que realizamos esta semana, agotador pero gratificante porque valía la pena” dijo la directora de la Escuela 54.

Algunos datos del informa preliminar

En la presentación, Gastón Palacios explicó las características del relevamiento realizado en San José, dando cuenta de que en el casco urbano de San José, a excepción de El Brillante y Perucho donde se hizo el 100 por ciento de la población, se hizo un trabajo por muestreo cada dos manzanas.

Se reconocieron 3113 hogares, el 67% respondió y conformaron la encuesta, donde respondía una persona de referencia en representación del grupo familiar. El 12 por ciento de los visitados no respondió y el 22 por ciento directamente no atendió la puerta.

“El doce por ciento que no respondió es un porcentaje muy mínimo, por situaciones de que algunos se tenían que ir, otros porque no conocían demasiado de qué se trataba o diferentes motivos no respondieron” explicó.

“Presentamos algunos datos, los más relevantes o que la gente más pide en el informe preliminar” resaltó Palacios.

¿Dónde se va a atender en el caso de un problema de enfermedad o patología?

El 31% en el ámbito privado. Público: 38%. En ambos un 26%. Un 5% no se atienden en la localidad y lo hacen el Colón, Concepción del Uruguay y excepcionalmente Puigari, Crespo o Capital Federal.

La calificación promedio de la gente sobre un puntaje a la salud pública fue del 6,7% en una escala del 1 al 10 contemplando los diferentes efectores de salud.

El 22 por ciento del total de las personas contestó que había una problemática de salud en el grupo familiar manifestado en el último año. “Es decir que de cada 10 personas 2 dijeron que tuvieron algún problema en el último año”.

Principalmente se refirieron a patologías respiratorias 34%. Le siguieron las patologías infecciosas, que principalmente se encontraban los cuadros de gastroenterocolitis (diarrea). Cardiovascular (hipertensión, infartos) y osteomusculares (dolores musculares).

Problemas de salud de más de 12 meses: 2 de cada 10.

Hipertensión arterial principalmente “bastante frecuente en los informes que hacemos”.

Hipotiroidismo en segundo lugar “que también es bastante frecuente ahora se ve mucho, lo estamos registrando desde hace algunos años en los campamentos sanitarios”.

Le siguen la diabetes y el asma en tercer y cuarto lugar.

Consumo de fármacos: principalmente medicación para hipertensión. Levotiroxina para hipotiroidismo. Ibuprofeno “que aparece mucho ligado a los dolores articulares” y la medicación para la diabetes.

“Cuándo preguntábamos si en los últimos quince años falleció algún integrante, cuando nos decían que sí y el motivo, y en base a ese análisis, el 30% implica muerte por neoplasias, distintos tipos de cáncer”.

Patologías cardiovasculares 28%. En tercer lugar muerte natural “posiblemente también aporten a patologías cardiovasculares, mucha gente no las reconoce como tal”.

Le siguen patologías respiratorias y lesiones.

¿Reconoce alguna fuente de contaminación?

“Es relevante para nosotros, en general aparecen bastante solitarias las fumigaciones, salvo en raros informes que aparece alguna otra cuestión, y muy ligado lo que la gente refiere como frigoríficos y las fábricas que también muchas veces hacía mención como los frigoríficos, pero intentamos discriminarlo, se hace mucha mención a los olores”.

Fumigación: 28,1 %. Fábricas: 7,1%. Frigoríficos: 27,2%

Ante la pregunta de qué problemas de salud ve en El Brillante, San José, Perucho, aparece con el 38,6 % el cáncer “como una preocupación y una patología prevalente en la comunidad”.

“Muy lejos aparecen alergias (5,4%), agroquímicos y fumigaciones (3,8%).”

En la última pregunta se consultaba si donaba sangre o no, y cuándo fue la última vez. “El 60,6% no donaron nunca sangre, es una frase muy escuchada pero muy clara, donar sangre salva vidas”.

Trabajo en las escuelas

El miércoles recorrieron las escuelas para desarrollar un examen físico donde “tuvimos una muy grata recepción” indicó Palacios.

“Los padres y las madres acompañándonos con el aval para que sus hijos sean evaluados”.

51% de los niños dentro de lo adecuado con respecto al índice de masa corporal.

“La balanza por así decirlo, del sobrepeso, está tomando un mayor rigor y que tiene que ver con la forma de alimentarnos, cómo nos alimentamos”.

Talla: 82% adecuada. 12% baja. 6% alta.

Presencia de caries: 53% sí. 47% no.

“Fue llamativo como estudiantes que venían a realizar exámenes físicos y transitaron por diversas escuelas, y cómo en diferentes escuelas se veían diferentes perfiles” sostuvo Palacios acerca de la salud bucal.

“Teniendo estos datos pueden aportar para que no solo el odontólogo o la salita sino todos nosotros desde la casa desarrollemos algunas acciones”.

La Universidad Nacional de La Plata por su parte, a través de EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Ambiental), programa de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, tomó muestras de suelo, agua y aire.

“Hace a que el informe final que podamos entregar sea más abundante para complementar la herramienta que nos comprometimos a entregarle a las autoridades municipales y la comunidad toda”.

Saludando a la intendente, el coordinador del programa celebró “que todavía haya autoridades que asuman esto” dijo, refiriéndose al campamento sanitario.