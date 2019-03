El próximo jueves 21 de marzo la compañía de arte inclusivo “Las Ilusiones” ofrecerá “Venecia” en el marco del Día de la Persona con Síndrome de Down. Además presentará el espectáculo de danza “Orígenes”.

El evento comenzará a las 21.00 horas en la Casa del Bicentenario con una entrada que tendrá un valor de $100 (cien pesos) a beneficio de la Asociación Síndrome de Down, “No Me Olvides”.

El año pasado, esta compañía de Teatro se había presentado en la ciudad a través de la obra “En Familia”. A raíz de esta experiencia surgió un taller de Teatro Inclusivo que se brinda en la Sede Evita a través de la Prof. Silvana Bergese.