Esta noche: teatro inclusivo

Será a las 21.00 horas en la Casa del Bicentenario en el marco del Día de las Personas con Síndrome de Down, a través de la compañía de teatro inclusivo “Las Ilusiones” quienes presentarán la obra “Venecia” y el espectáculo de danza “Orígenes”.

La entrada tiene un valor de $100 (cien pesos) a beneficio de la Asociación Síndrome de Down “No Me Olvides”.

Este 2019 la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down se centra en el lema “No dejar nadie atrás”.