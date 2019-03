Denuncian casos de zoofilia y afirman que desaparecieron los perros del barrio

En el barrio Llamarada de Concordia, preocupa el número de perros maltratados. Denuncian que son violados por un hombre que vive solo. Más allá de lo aberrante del caso, piden que se investigue, ya que se incurre en delitos de maltrato animal.

“Los perritos aparecen ensangrentados en la parte de atrás y lastimados, fueron varios, no solamente uno o dos. Dicen que los violan, yo los vi lastimados y la gente dice que son violados”, dijo Juan a El Sol, un vecino de calle Nogoyá y las vías del ferrocarril, en el sector conocido como el barrio Llamarada.

Ya tienen sospechas

“Ahora no hay más perros en la calle, acá la gente dice que es un hombre mayor del barrio que vive solo”, dijo Juan y agregó que “tenemos temor por las criaturas por las personas. Lo tenemos en la mira, pero si lo cagamos a `guachazos´, terminamos presos no podemos hacer nada”, dijo el vecino a ElSol.

Más allá de lo aberrante del caso los vecinos piden que se investigue porque se incurre en delitos de maltrato animal. “La versión está circulando muy fuerte y como prueba les puedo decir que yo he visto a los perritos lastimados, acá hay un degenerado que hace esto”, indicó Juan