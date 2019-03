Intendentes y referentes citrícolas pidieron a Etchevehere que se declare la emergencia para el sector

Al respecto, en declaraciones realizadas a Villa del Rosario Net, Gustavo Zandoná explicó que “La audiencia fue solicitada por la Cámara de Exportadores de Citrus y también por mí, ya que la semana pasada estuve en Buenos Aires, sin saber de la solicitud, y se la pedí a Alfredo De Ángeli porque quería tratar algunos temas de la citricultura”.

Acerca de los principales temas planteados a los funcionarios nacionales, el intendente de Villa del Rosario, Gustavo Zandoná, detalló que se trataron cuestiones relacionadas a las exportaciones de cítricos.

Al respecto, indicó que se realizó el pedido concreto de eliminación de las retenciones, “ya que se abrieron varios mercados al mundo y se está desaprovechando la posibilidad de exportar debido a que lo que se le retiene a los productores es prácticamente la ganancia que se debería reinvertir para la próxima zafra”.

A su vez, Zandoná sostuvo en declaraciones a Villa del Rosario Net que “también se habló del monto no imponible que actualmente está en $17.500, y se pidió que sea más abarcativo y se amplíe a todos los galpones de empaque”: “Aparentemente no habría problemas”, adelantó el jefe comunal.

Además, informó que también se debatió cobre el proyecto de ley de Emergencia Económica, Productiva y Social de la actividad Citrícola, presentado por la diputada nacional por Entre Ríos, Mayda Cresto. “Traería cierto alivio impositivo en el caso de ser aprobado”, dijo Zandoná y agregó: “Creo que más allá de que el pedido concreto fue de la Cámara de Exportadores, estos asuntos tienen su efecto rebote en toda la citricultura, ya que si se puede exportar habrá materia prima que no quedará para el mercado de frutas frescas y se descomprimirá el mercado interno que tan mal está”.

Consultado sobre si indagaron al secretario de Agroindustria acerca de las dificultades para acceder a créditos debido a las altas tasas de interés, el Intendente confió que “Etchevehere nos consultó sobre los 100 millones de pesos que se pusieron a disposición del Banco Nación”.

“Uno de los presentes planteó que no se habían tenido novedades y se pidió agilizar el asunto. Cuando hablamos de créditos, muchas veces no podemos pasar ni cerca de los bancos, ya que no se puede acceder a este tipo de préstamos. Lo que pide el sector son herramientas de fácil acceso para seguir produciendo, sin que nadie nos regale nada”, aseguró.

Por otro lado, anticipó que se está gestionando una audiencia con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en lo que respecta a las retenciones. “Como dijo Etchevehere, son medidas para salir del paso pero son contraproducentes para las economías regionales”, enfatizó al respecto.

Por último, Zandoná aseveró que “hay que ver el lado positivo” de este tipo de reuniones, en las que “se puede ir, plantear los problemas y llevar las posibles soluciones que serían factibles para el sector, ya que siempre se puede conseguir o mejorar alguna cuestión”.

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; el senador nacional, Alfredo De Ángeli; el senador provincial, Miguel Piana; los intendentes de Santa Ana, Mario Toler; y de Chajarí, Pedro Galimberti; el director de Producción de Federación, Mariano Burna; el director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA (CECNEA), Mariano Caprarulo; el titular de la FeCiER, Ariel Panozzo Galmarello; y citricultores de la zona, entre otros.

Fuente (APFDigital)