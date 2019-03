Anularon la sentencia absolutoria a imputado de pintadas antisemitas

La Cámara de Casación hizo lugar este jueves al plateo del Dr. Mario Arcusin, querellante particular, contra la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Un tribunal integrado por los Jueces Alberto Seró, Mariela Rojas de Di Pretoro y Mariano Martínez juzgaron, en 2017, a Eric Gastón Hass, por el delito de “s/ daño agravado” por las pintadas antisemitas realizadas en la madrugada del 27 de junio de 2014.

Para las pintadas se empleó un aerosol de color negro, y en las paredes de la Sinagoga se podía leer: “Doctor A” y “Sacador de chorros Dr. A” además de verse dos cruces esvásticas, mientras que en la AMIA, en la pared de calle Uchitel, había una cruz esvástica y debajo de la misma la leyenda “Viva el javon”.

El Fiscal Mariano Budasoff sostenía tener por acreditado la materialidad de los hechos y la autoría del imputado. Además de considerar las pintadas como “intencionales” y llevadas a cabo “por odio a una religión”, por lo que pidió una pena de 3 años de prisión.

La causa, cuya Investigación Penal Preparatoria (IPP) finalizó el 15 de noviembre de 2016, fue particularmente impulsada por el Doctor Mario Arcusin quien como Querellante particular pidió se aplique “como agravante” el Artículo 2º de la Ley N° 23.592 que reprime los actos discriminatorios.

Hass, el único imputado de haber efectuado dichas pintadas en las paredes de la Sinagoga de Av. San Martín y Barón Hirsch y en el frente del edificio de la Asociación Israelita de calles Uchitel y Barón Hirsch, fue absuelto por unanimidad por el tribunal, que consideró que se debía aplicar el beneficio de la duda.

Arcusin, no conforme con la resolución, fue en Casación ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, y la Sala 1 aceptó el recurso. Este jueves en horas del mediodía, el Tribunal hizo lugar al planteo de la querella y revocó la resolución impugnada, ordenando que “un Tribunal debidamente integrado” dicte un nuevo pronunciamiento “ajustado a Derecho”.

“Estoy convencido que hubo sectores que minimizaron la cuestión, creyeron que la cuestión se iba a “dormir”, no pensaron que alguien se preocuparía por él y por su pueblo, su etnia, desde el primer momento pensé que debía lograr que el tema llegara a Juicio Oral porque si no sería una incitación a que se repitan las pintadas, y en la Argentina hay muestras más que evidentes”, dijo Arcusin tiempo atrás al asegurar que continuaría reclamando justicia, y que por lo pronto logró que sea “el primero en el país (relacionado con pintadas antisemitas) que llega a un Juicio Oral”.

“Por ahora voy a tratar de evitar las expresiones desde el corazón”, dijo este mediodía luego de conocer el fallo que anula la resolución de la primera instancia. “No puedo decir que estoy contento…estoy satisfecho, por lo que significa el fallo de hoy, el que entiende que la resolución de primera instancia no fue ajustada a Derecho, esto significa que la interpretación de la prueba que existía no fue hecha adecuadamente por el Tribunal y llegó a un fallo que no correspondía”, interpretó.

Arcusin opinó que no se realizará un nuevo Juicio, que se reconsiderará la prueba existente y podrían solicitar ampliar alguna. “Entiendo que pesó mucho la contradicción que hubo en algunos testimonios brindados inmediatamente despumes de los hechos, que difirieron de los que se dijeron después en el Juicio”, observó.

Fuente (Riel FM)