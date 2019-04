Guía defendió el decreto de Bordet: el fallo judicial “es un retroceso”

“El fallo judicial preocupa y mucho porque estamos dejando sin posibilidades a 300 mil hectáreas, y no es una cuestión económica, estamos hablando de una cuestión social”, señaló el dirigente a APF, al advertir que no se trata sólo “de la cuestión productiva de la soja, sino de tambos, de citricultura, arroz, arándano, ganadería, mucho más”. En ese marco, “entendemos lo que el Ejecutivo está haciendo de apelar este fallo”, agregó.

También se mostró abierto a discutir “estos temas, pero sin estas posiciones tan encontradas”.

Según el dirigente “está demostrado que con 100 metros (de distancia de fumigación) no deberíamos tener ningún tipo de problemas si hacemos las cosas bien. Para eso tiene que haber un Estado que controle y productores responsables que los hay y mucho”.

Insistió en que la prohibición acarrea un problema social y como ejemplo citó el caso de las Juntas de Gobierno, donde “la mayoría vive pura y exclusivamente de la cuestión agrícola y ganadera. En esas juntas de gobierno donde dejamos de aplicar, no solo glifosato, sino cualquier tipo de fertilizante, esa gente queda sin la posibilidad de producir, entonces estamos generando un problema que va mucho más allá de la cuestión económica. Creo que el gobierno lo ha entendido así, por eso apela esta decisión y apelamos también a la cordura de los jueces que no se tienen que dejar apretar solamente por el humor social sino por las cuestiones técnicas, para ver si podemos rever estas cosas y ponernos a debatir enserio”.

Asimismo explicó que con distancias de 100 metros para la fumigación terrestre y 500 para las aéreas, “creemos que está cubierto, además eso se va a hacer a contraturno, cuando los chicos no están en la escuela o los fines de semana”.

“Nosotros decimos que estas cosas son un retroceso, porque sobre todo estamos ante un problema social. Los modelos de la soja como quieren hacer cree a toda la sociedad son los mínimos, acá tenemos tambos, producciones ganaderas, el macizo citrícola, donde muchos productores que no van a tener la posibilidad de aplicar ni siquiera productos banda verde con las mejores condiciones”, insistió.